Лидер Украины добавил, что к россиянам пока никаких заявлений нет. По его словам, "их голос не имеет никакого влияния". Об этом президент сообщил в интервью для Tagesschau.
Что Зеленский сказал Путину?
Президент Украины обратился к Путину с четким посланием о необходимости завершения войны. Он подчеркнул, что главное – это закончить войну, и призвал к переговорам с четкой целью достижения мира.
Мое послание Путину очень простое – я готов к встрече. Мы должны немедленно закончить войну,
– заявил Зеленский.
Лидер государства добавил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину он общался с оппозиционными журналистами и обсудил ряд различных вопросов. По словам президента, те, кто его слушает, но колеблется действовать, хорошо осознают его призывы и позицию.
Напомним, что, что руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что история встречи Зеленского с Путиным на самом деле не нова. Еще летом 2025 года Зеленский предлагал встречу в Турции, но диктатор туда не приехал.
Возможна ли встреча Зеленского с Путиным?
США ожидают возможных контактов на уровне лидеров между Зеленским и Путиным для мирного процесса. Стив Уиткофф заявил о вероятности трехсторонней встречи с участием Дональда Трампа.
Политик Роман Бессмертный считает, что встреча Зеленского и Путина может сделать Трампа лишним в отношениях между Украиной и Россией. США также могут использовать угрозу предоставления Украине оружия Tomahawk как инструмент давления на Россию.