Лидер Украины добавил, что к россиянам пока никаких заявлений нет. По его словам, "их голос не имеет никакого влияния". Об этом президент сообщил в интервью для Tagesschau.

Что Зеленский сказал Путину?

Президент Украины обратился к Путину с четким посланием о необходимости завершения войны. Он подчеркнул, что главное – это закончить войну, и призвал к переговорам с четкой целью достижения мира.

Мое послание Путину очень простое – я готов к встрече. Мы должны немедленно закончить войну,

– заявил Зеленский.

Лидер государства добавил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину он общался с оппозиционными журналистами и обсудил ряд различных вопросов. По словам президента, те, кто его слушает, но колеблется действовать, хорошо осознают его призывы и позицию.

Напомним, что, что руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что история встречи Зеленского с Путиным на самом деле не нова. Еще летом 2025 года Зеленский предлагал встречу в Турции, но диктатор туда не приехал.

Возможна ли встреча Зеленского с Путиным?