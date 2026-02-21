Будапешт продовжить блокувати виділення 90 мільярдів євро для України, допоки не відновиться транзит нафти до Угорщини через нафтопровід "Дружба". Таку заяву зробив глава угорського МЗС Петер Сіярто у соцмережі "Х".

Чому Угорщина блокує 90 мільярдів євро для України?

За словами міністра, Україна нібито намагається тиснути на Угорщину, призупиняючи транзит нафти у співпраці з Брюсселем та угорською опозицією, що, на його думку, створює перебої з постачанням палива та підвищує його ціни перед виборами.

Він також заявив, що блокування транзиту нафти через нафтопровід "Дружба" нібито суперечить Угоді про асоціацію між Україною та ЄС і порушує зобов'язання Києва перед Європейським Союзом, та наголосив, що Угорщина не збирається поступатися цьому, як він назвав, шантажу.

Також політик наголосив, що війна в Україні – це не війна ЄС. На його думку, Європу захищає не Україна, а НАТО. Також він стверджує, що Росія "не нападала на жодну державу-члена ЄС".

"Це не наша війна. Україна бореться за себе", – написав глава МЗС Угорщини.

Що відомо про конфлікт Угорщини та України через "Дружбу"?