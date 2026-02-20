Так, на сторінці партії Орбана "Фідес" у фейсбук з'явився 33-секундний ролик, у якому за допомогою штучного інтелекту зімітовано страту під час війни, передає Reuters.

У відео маленька дівчинка плаче біля вікна, а її батька із зав'язаними очима розстрілюють на полі бою. Ролик підписано так: "Зараз це лише кошмар, але Брюссель готує його в реальність… Не ризикуймо. Фідес – безпечний вибір!".

Орбан намагається подати парламентські вибори 12 квітня як вибір між "воєнним конфліктом і миром", стверджуючи, що опозиційна партія "Тиса" за наказом ЄС нібито втягне Угорщину у війну в Україні проти Росії.

Лідер "Тиси" Петер Мадяр назвав відео "огидним і глибоко обурливим", додавши: "Це не політика, а бездушна маніпуляція".

На брифінгу начальник штабу Орбана заявив, що щодня в Україні гине або отримує серйозні поранення понад тисяча людей. Він не заперечив, що відео створено за допомогою штучного інтелекту, який дозволяє генерувати реалістичні сцени без акторів чи знімального майданчика.

До слова, у жовтні Мадяр подав кримінальну скаргу на одного з ключових помічників Орбана за використання технології deepfake для його імітації у іншому передвиборчому відео. "Фідес" неодноразово використовував відео, згенеровані ШІ, деякі з яких марковані, інші ні. Новий закон ЄС про ШІ зобов'яже робити такі позначки обов'язковими.

Зауважимо, що опитування 21 Research Centre показало, що 23% виборців вважають, що "Тиса" втягне Угорщину у війну в Україні, якщо переможе. Серед прихильників "Фідес" "так" відповіли 57%, а серед прихильників "Тиса" – статистично нуль.

За більшістю опитувань "Тиса" випереджає "Фідес" Орбана на 8 – 12 відсотків, хоча урядові опитування показують, що правляча партія все ще попереду.

