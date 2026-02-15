Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа в етері 24 Каналу підкреслив, що наразі триває "найбрудніша" передвиборча кампанія Віктора Орбана. Прем'єр боїться втратити владу, тому прагне максимально зіпсувати рейтинг своїм опонентам.

Мадяр заявив про спробу заплямити його репутацію

Як розповів Голова угорської громади Київщини, сам Петер Мадяр вже прокоментував ситуацію, яка виникла, звернувшись до суспільства з повідомленням. Він озвучив, що його намагалися прослуховувати навіть у спальні, а на одному із заходів у серпні минулого року начебто проти нього хотіли сфабрикувати справу.

Спеціально хотіли так підлаштувати, що нібито на столах наркотики й начебто він там з кимось мав інтимні стосунки. Це суто російські методи для того, аби очорнити свого головного опонента. Щоб все це попередити Петер Мадяр виступив з закликом не вірити цьому,

– розповів Томпа.

За переконанням Голови угорської громади Києва та області, такі провокації будуть продовжуватися і стосуватимуться не лише опонентів Орбана, а й України. Угорський прем'єр вже заявив, що наша держава "ворог" Угорщині.

Орбан як чорт ладану боїться України й хоче відвернути увагу від того, що за час його правління з 2012 до 2022 року через корупційні схеми він не відзвітував про 70 мільярдів євро дотацій, які були виділені Європейським Союзом. Ці кошти пішли не на розвиток Угорщини та її господарства, а були через Орбана "відмиті",

– стверджує Томпа.

Тібор Томпа підсумував, що зараз основна мета угорського прем'єр-міністра очорнити Україну та свого опонента, надалі спробувати залишитися при владі, аби продовжувати розкрадати свою країну.

Зауважте! Керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов, коментуючи заяви Орбана щодо України, навів історичну справку та наголосив, що доля угорців та українців дещо схожа, тому ворогом наша держава для Угорщини бути ніяк не може. Він вважає, що Орбан відпрацьовує російські гроші, граючи роль "торпеди" всередині ЄС.

Методи Орбана перед виборами: останні новини