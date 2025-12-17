Реклама звинувачує політиків у витрачанні грошей платників податків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі та Петера Мядара у X.

Яку рекламу Орбан розклеїв по Угорщині?

На білбордах зображено президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, Володимира Зеленського і угорського політика Петера Мадяра, які викидають гроші в золотий унітаз. На білборді написано: "Вони підіймають податки і витрачають ваші гроші на українські золоті унітази".

Цікаво, що сам Мадяр не став ігнорувати ці нападки й вирішив стильно сфотографуватися на фоні реклами. Він зазначив, що зупинився подивитися на рекламу опонента дорогою до лікарні.

Зрештою, саме на це уряд Орбана витрачає гроші платників податків, а не на дезінфікуючі засоби для лікарень,

– зазначив Мадяр.



Петер Мадяр на фоні пропагандистського білборда Орбана / Magyar Péter (X)

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу угорська парламентарка та співзасновниця партії в Угорщині "Гуманісти", яка виступатиме за підтримку України, Каталін Чех зазначила, що угорці насправді дедалі більше втомлюються від авторитарної моделі правління прем'єра Віктора Орбана. Людей виснажують, зокрема, відсутність реальних змін у якості свого життя та пропаганда чинного уряду.

