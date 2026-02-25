Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что вето Виктора Орбана по финансированию Украины является существенной проблемой. Но, по его мнению, Европа очень хочет, чтобы наше государство получило те 90 миллиардов евро.

Смотрите также Победить империю реально? С какими войнами в истории сравнивают войну Украины с Россией и чем они закончились

Почему Европа хочет финансово помогать Украине?

Олег Пендзин отметил, что есть одна причина, почему европейцы ищут методы, как предоставить Украине необходимую финансовую помощь.

Пока мы имеем те деньги – мы воюем. Пока мы воюем – Россия не начинает агрессию против стран Балтии. Чем дольше в Украине войны, тем больше откладывается период, когда Россия может посягнуть на новые территории,

– пояснил он.

Учитывая это, в Европейском Союзе, вероятно, приложат максимум усилий, чтобы найти способ, как убедить Венгрию согласовать предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро, или как обойти вето Орбана.

Сколько Украине нужно денег для ведения войны?

Экономист считает, что мирные переговоры, которые сейчас продолжаются, не окажут существенного влияния на быстрое завершение войны.

Важно! В интервью Forbes глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предупредил о риске нехватки средств уже в апреле 2026 года, ведь государство фактически тратит ресурсы, запланированные на второе полугодие. По его словам, беспокойство разделяет и министр финансов Сергей Марченко.

Из открытых источников известно, что каждый год Украина в среднем получает военно-технической помощи от партнеров на 40 миллиардов долларов.

Кроме этого, наше государство направляет на безопасность и оборону в 2026 году 2,8 триллиона гривен. 40 миллиардов долларов – это примерно 1,7 триллиона гривен. Вместе – нам надо иметь 4,5 триллиона гривен только для того, чтобы воевать без дополнительных заимствований,

– отметил Олег Пендзин.

Кроме этого, по его словам, Украине для выполнения социальных обязательств нужно иметь, в частности заимствовать, 2 триллиона гривен.

Итак, для того, чтобы наше государство воевало так, как сейчас, но без каких-либо заимствований, надо доходную часть государственного бюджета в размере 6,5 триллионов гривен. Фактически мы имеем 2,8 триллиона,

– подчеркнул экономист.

Это означает, что Украина сейчас не может вести войну без заимствований. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы наше государство и дальше получало деньги от Европейского Союза.

Что известно о 90 миллиардах евро кредита от ЕС?