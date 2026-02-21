Он 21 февраля опубликовал свою реакцию на странице в X.

Что сказал Туск?

На фоне последних событий, Туск задал риторический вопрос, намекая, что останется довольным этим.

Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заблокировать SAFE, что означает деньги на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто этому радуется?

– написал он.

Орбан тоже не замедлил со своим ответом.

Он заявил Туску, что несет ответственность за венгерский народ и за Венгрию.

"Если кто-то им вредит, мой долг – защищать их. Так будет и сейчас", – написал венгерский премьер в X.

В конце он добавил, что пока президент Зеленский не возобновит поставки нефти, он не должен ожидать никакой поддержки от Венгрии.

Что предшествовало?