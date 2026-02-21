Він 21 лютого опублікував свою реакцію на сторінці в X.
Що сказав Туск?
На тлі останніх подій, Туск поставив риторичне питання, натякаючи, що залишиться задоволеним цим.
Прем'єр-міністр Орбан щойно заблокував європейську допомогу Україні, а Качинський намагається заблокувати SAFE, що означає гроші на оборону та польську збройову промисловість. Вгадайте, хто цьому радіє?
– написав він.
Орбан теж не забарився зі своєю відповіддю.
Він заявив Туску, що несе відповідальність за угорський народ та за Угорщину.
"Якщо хтось їм шкодить, мій обов'язок – захищати їх. Так буде і зараз", – написав угорський прем'єр в X.
Насамкінець він додав, що поки президент Зеленський не відновить поставки нафти, він не повинен очікувати жодної підтримки від Угорщини.
Що передувало?
Угорщину обурює те, що Україна неодноразово атакувала нафтопровід "Дружба", через що зупинився транзит нафти. Невдоволена цим і Словаччина.
Тож обидві країни взялися погрожувати Україні припинити аварійні постачання електроенергії, якщо транзит не відновиться.
Україна засудила ці ультиматуми та шантаж з боку Угорщини та Словаччини щодо енергопостачання, назвавши ці дії провокативними на тлі обстрілів.