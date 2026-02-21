Про це свідчить заява Міністерства закордонних справ України.

Як Україна відреагувала на погрози щодо світла?

У відомстві наголосили, що Україна відкидає тиск та ультиматуми угорського та словацького урядів, і зауважили, що такі погрози озвучують на тлі масованих атак Росії по енергетиці й спроб залишити українців без світла та тепла.

В МЗС вважають такі дії провокативними, і що вони можуть нашкодити енергетичній безпеці регіону. Там додали, що це шкодить і самим енергетичним компаніям Угорщини та Словаччини, які працюють на комерційній основі.

Зазначається, Україна постійно інформує Єврокомісію про пошкодження об'єктів енергетики через щоденні російські обстріли. Про наслідки атак на нафтопровід "Дружба" також повідомили уряди Угорщини та Словаччини.