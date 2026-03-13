Відкритого листа Ющенко оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.

Що написав Ющенко у відкритому листі до Орбана?

Третій президент України Віктор Ющенко звернувся з відкритим листом до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. У ньому він нагадав про часи, коли країни Центральної та Східної Європи разом боролися за свободу та звільнення від імперського впливу.

Ющенко зазначив, що колись Орбан був політиком, який добре розумів ціну незалежності та гідності. Водночас він висловив здивування нинішніми діями угорського прем'єра, які, за його словами, суперечать тим цінностям, за які боролися народи регіону.

Ющенко підкреслив, що сьогодні Україна воює не лише за власну територію, а й за безпеку всієї Європи. Він також нагадав про історичні події в Угорщині, коли радянські танки з'явилися на вулицях Будапешту.

У листі Ющенко закликав Орбана згадати уроки історії та повернутися до принципів свободи і європейської солідарності. За його словами, історія завжди оцінює рішення політичних лідерів, особливо у часи великих випробувань.

