Про це з посиланням на угорського прем'єра пише Telex.

Як Орбан висловився про Україну?

Очільник угорського уряду цинічно заявив, що його країна не зацікавлена в послабленні України. Навпаки, Будапешт буцімто хоче бачити її сильною та стабільною державою.

Щоб завжди було щось – це можна назвати навіть Україною – між Росією та Угорщиною,

– висловився Орбан.

За його словами, безпека угорців значно краще гарантована, коли між Будапештом та Москвою існує така "проміжна держава", а не коли Росія стає безпосереднім сусідом.

Прем'єр-міністр Угорщини підкреслив, що Будапешт готовий надавати Україні певну підтримку, однак він категорично виступає проти її вступу до Європейського Союзу.

До речі, випадок з останнім блокуванням надання допомоги України від ЄС на 90 мільярдів євро стався за ініціативи Орбана буквально нещодавно. В Угорщині вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба". Зі свого боку Володимир Зеленський пожартував, що в разі повторного блокування підтримки, адресу угорського прем'єра передадуть ЗСУ.

Цікаво! Угорщина була змушена посилити охорону 75 об'єктів енергетичної інфраструктури через нібито "загрозу з боку України". До операції залучили військових.

Угорщина тримала в заручниках українських інкасаторів: що відомо?