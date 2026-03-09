Про це з посиланням на угорського прем'єра пише Telex.
Актуально МЗС України викликало посла Угорщини на тлі грубого поводження з затриманими інкасаторами
Як Орбан висловився про Україну?
Очільник угорського уряду цинічно заявив, що його країна не зацікавлена в послабленні України. Навпаки, Будапешт буцімто хоче бачити її сильною та стабільною державою.
Щоб завжди було щось – це можна назвати навіть Україною – між Росією та Угорщиною,
– висловився Орбан.
За його словами, безпека угорців значно краще гарантована, коли між Будапештом та Москвою існує така "проміжна держава", а не коли Росія стає безпосереднім сусідом.
Прем'єр-міністр Угорщини підкреслив, що Будапешт готовий надавати Україні певну підтримку, однак він категорично виступає проти її вступу до Європейського Союзу.
До речі, випадок з останнім блокуванням надання допомоги України від ЄС на 90 мільярдів євро стався за ініціативи Орбана буквально нещодавно. В Угорщині вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба". Зі свого боку Володимир Зеленський пожартував, що в разі повторного блокування підтримки, адресу угорського прем'єра передадуть ЗСУ.
Цікаво! Угорщина була змушена посилити охорону 75 об'єктів енергетичної інфраструктури через нібито "загрозу з боку України". До операції залучили військових.
Угорщина тримала в заручниках українських інкасаторів: що відомо?
Днями у Будапешті угорські силовики затримали два інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які перевозили з Австрії велику суму готівки та золото. Сімох українських громадян фактично утримували як заручників, під ча затриамння їх витягли з машин і змусили лягти на землю.
Угорщина пояснила дії розслідуванням щодо відмивання грошей. За їхньою версією, операцією керував екс-генерал українських спецслужб. Петер Сійярто зажадав від Києва пояснень і припустив зв'язок із "військовою мафією".
Ввечері 6 березня всіх сімох українців звільнили та повернули додому. Готівка та цінності залишилися в Угорщині, Україна вимагає їх повернення.