Про це повідомили у МЗС України.

Що сказали у МЗС про виклик угорського посла?

У МЗС заявили, що Угорщина порушила Європейську конвенцію з прав людини, Віденську конвенцію про консульські зносини 1963 року та українсько-угорську консульську конвенцію у поводженні із незаконно затриманими громадянами України, які здійснювали перевезення грошей та цінностей між Віднем та Києвом.

До угорської сторони було доведено позицію про неприйнятність застосування до українських громадян заходів залякування та психологічного тиску, а також щодо надмірного застосування сили,

– зазначили у міністерстві.

Там також наголосили, що увагу посла Угорщини також привернули до факту, що, попри наявність офіційного запиту, направленого дипломатичними каналами, українським консулам не надали допуск до затриманих, що також є грубим порушення зазначених міжнародно-правових актів.

"Принагідно було запрошено інформацію щодо законодавчої ініціативи керівника парламентської фракції "Фідес", зокрема предмету регулювання законодавчої ініціативи та цілей майбутнього закону", – пояснили в МЗС України.

Як відреагував на законопроєкт "Фідес" Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга на тлі законопроєкту, який пропонує угорська партія "Фідес" стосовно арешту українських цінностей, які перевозили інкасатори Ощадбанку, написав, що Угорщина занурюється у спіраль беззаконня.

Після крадіжки грошей українського державного банку вони тепер висувають законопроєкт про "легалізацію" незаконного вилучення. Це фактичне визнання того, що дії Угорщини не мають жодних правових підстав. Вони просто додають беззаконня до беззаконня,

– написав міністр закордонних справ.

Він також підкреслив, що Україна притягне до відповідальності всіх причетних – не лише за крадіжку грошей, але й, перш за все, за жорстоке поводження з сімома громадянами України,

"Це порушення Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини", – резюмував Сибіга.

До речі, політтехнолог Тарас Загородній розповів в етері 24 Каналу, що Україна має асиметрично відповідати на агресію угорської влади. На думку експерта, у відповідь на це Україна має припинити роботу всіх угорських бізнесів, які не є критичними для економіки нашої держави.

Що хоче зробити Угорщина з грошима Ощадбанку?