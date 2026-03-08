Думки щодо таких дій розділилися, адже дехто вважає, що не варто реагувати на вкиди Орбана, а хтось навпаки, думає, що це просто так залишати не варто. Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що Україна має асиметрично відповідати на агресію угорської влади.

Дивіться також Затримання українських інкасаторів в Угорщині: де зараз перебувають вилучені гроші та золото

Як Україна має відреагувати на викрадення інкасаторів?

Тарас Загородній підкреслив, що не можна залишати злочинні дії Угорщини щодо українських інкасаторів просто так. На його думку, у відповідь на це Україна має припинити роботу всіх угорських бізнесів, які не є критичними для економіки нашої держави.

ОТП Банк у нас досі працює і багато чого іншого. Це що таке? Треба їх просто повикидати, щоб вони розбиралися зі своїм урядом,

– сказав він.

Крім того, політтехнолог вважає, що риторика Угорщини щодо України з часом не зміниться. Це пов'язано з тим, що угорцям невигідно, щоб наша держава ставала членом Європейського Союзу. Це б серйозно вдарило по їхній економіці.

Україна є конкурентом, адже має значно більший потенціал, ніж Угорщини.

Важливо! Експерти припускають, що затримання в Угорщині українських інкасаторських авто з валютою та золотом може бути навмисною політичною провокацією. На думку голови організації "Україна в НАТО" Юрія Романюка, влада Угорщина може використати цей інцидент, щоб звинуватити Україну у нібито фінансуванні опозиції перед виборами.

Загородній підсумував, що важливо не зважати на риторику Угорщини щодо України, але не можна ігнорувати пряму агресію проти нашої держави. На це варто відповідати пропорційно, щоб інші розуміли, які будуть наслідки.

Що відомо про викрадення інкасаторів в Угорщині?