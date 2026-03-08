Мнения относительно таких действий разделились, ведь некоторые считают, что не стоит реагировать на вбросы Орбана, а кто-то наоборот, думает, что это просто так оставлять не стоит. Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что Украина должна асимметрично отвечать на агрессию венгерских властей.

Как Украина должна отреагировать на похищение инкассаторов?

Тарас Загородний подчеркнул, что нельзя оставлять преступные действия Венгрии в отношении украинских инкассаторов просто так. По его мнению, в ответ на это Украина должна прекратить работу всех венгерских бизнесов, которые не являются критическими для экономики нашего государства.

ОТП Банк у нас до сих пор работает и многое другое. Это что такое? Надо их просто выбросить, чтобы они разбирались со своим правительством,

– сказал он.

Кроме того, политтехнолог считает, что риторика Венгрии в отношении Украины со временем не изменится. Это связано с тем, что венграм невыгодно, чтобы наше государство становилось членом Европейского Союза. Это бы серьезно ударило по их экономике.

Украина является конкурентом, ведь имеет значительно больший потенциал, чем Венгрии.

Важно! Эксперты предполагают, что задержание в Венгрии украинских инкассаторских авто с валютой и золотом может быть преднамеренной политической провокацией. По мнению главы организации "Украина в НАТО" Юрия Романюка, власти Венгрии могут использовать этот инцидент, чтобы обвинить Украину в якобы финансировании оппозиции перед выборами.

Загородний подытожил, что важно не обращать внимания на риторику Венгрии в отношении Украины, но нельзя игнорировать прямую агрессию против нашего государства. На это стоит отвечать пропорционально, чтобы другие понимали, какие будут последствия.

Что известно о похищении инкассаторов в Венгрии?