Politico розібралися, чому Орбан змінив свою думку. Вони поговорили з колишніми членами "Фідес" і підкреслили, що Орбан змінився ще до Путіна.

Чому Орбан так підтримує Путіна?

У 1989 році молодий Орбан закликав радянську армію забратися з Угорщини, тобто назвав СРСР окупаційною державою. Тоді це було сміливо, але потім усе змінилося.

З ліберального лідера, який закликав Угорщину відокремитися від Москви, угорський прем'єр-міністр перетворився на самопроголошеного поборника антилібералізму – і найкращого друга Кремля в Європі,

– пишуть журналісти.

Цікаво, що партія "Фідес" на початках була ліберально-центристською групою антикомуністичних студентів та інтелектуалів. У 1990 році в Угорщині відбулися перші вільні вибори, Орбан очолив партію. І поступово почав витісняти з неї незгодних. На 1994 рік "Фідес" уже стала націонал-консервативною.

Тобто можна говорити про поступову еволюцію Орбана. Коли він був в опозиції, то всіляко перешкоджав роботі Національних зборів та саботував тодішній соціалістично-ліберальний уряд.

Після того, як він повернув собі найвищу посаду в країні у 2010 році, він поставив собі за мету більше ніколи не програвати, переписавши конституцію, змінивши важливі закони, щоб зменшити демократичну систему стримувань і противаг, послабивши свободу ЗМІ та незалежність судової влади, а також змінивши виборче поле на свою користь,

– наголосило ЗМІ.

Колишня соратниця Орбана, Жужанна Селені, з якою поговорило Politico, вважає, що Орбан мав певний розрахунок. Тоді, в 1990-ті, головна права партія була в занепаді, а конкурентів особливо не було. Тому молодий політик вирішив привести партію до успіху, замкнувши всю владу на собі.

Але шлях Орбана до Путіна був менш очевидним. В 2014 році Орбан підписав угоду з Кремлем про величезний кредит на розширення угорської атомної електростанції Пакш II. Економічна співпраця з Росією прискорилася і швидко перестала бути тільки прагматичною залежністю.

Всього через шість місяців прем'єр-міністр окреслив свою мету побудувати в Угорщині "антиліберальну державу" на основі національних та традиційних християнських цінностей, прямо посилаючись на Росію Путіна як на взірець – що є помітною подією,

– наголосило Politico.

Жужанна Селені пригадує, що в 2007 році Орбан "сказав партійним працівникам у своїй промові, що Росія – це, по суті, імперія, і завжди хоче тиснути на інші сусідні країни, і їй ніколи не можна довіряти".

Інший співрозмовник медіа, який добре знає Орбана, – Петер Молнар. Вони були однокурсниками в будапештському Університеті Етвеша Лоранда. Молнар також вийшов із "Фідес" в 1994-му, коли партія змінилася.

Петер Молнар згадує молодого Орбана як напрочуд амбіційного, але такого, який відвідував підпільні танці та вільнодумні спектаклі. Він упевнений, що "шлях Орбана від російського ворога до російського друга відображає його міжнародні амбіції". Тобто що завдяки Путіну прем'єр прагне "зробити Угорщину знову великою" – в протистоянні з ЄС.

Я думаю, що саме амбіції спонукають його йти туди, де, на його думку, він може здобути владу. Якби політичний склад речей був таким, що ліберальний шлях пропонував це, він, імовірно, залишився б лібералом,

– припустив Петер Молнар.

І додав: розбудовуючи нову версію "Фідес", Орбан брав за приклад Сільвіо Берлусконі.



Сумний вірш без рими Петера Молнара – нагадування Орбану про його переконання замолоду / Скриншот 24 Каналу, автоматичний переклад Google Translate

Україна теж звернулася до Орбана з нагадуванням про його молодість