Свою реакцию на письмо он обнародовал в соцсети Х.
Смотрите также За наглую блокировку денег: экс-глава МИД предложил, как политически наказать Орбана
Как Орбан ответил Ющенко?
Премьер-министр Венгрии назвал свой народ "нацией борцов за свободу, которая бесстрашно боролась за свою свободу", что, мол, продолжается и сегодня. Впрочем, борьба Украины, по его словам, не дает права ей шантажировать Будапешт.
Виктор Орбан призвал Виктора Ющенко предупредить действующего украинского президента Владимира Зеленского "не посягать на свободу венгров", а также "не шантажировать и не угрожать" ни Венгрии, ни ее власти.
По его словам, "государственный терроризм", с помощью которого Владимир Зеленский якобы "взорвал немецкий газопровод "Северный поток", не сработает против Венгрии". Также он напомнил о помощи беженцам.
Венгерский премьер заявил, что его страна принимала украинцев после начала полномасштабной войны, а также открывала школы с украинским языком обучения. Но Украина якобы отказывает в этом венграм на Закарпатье.
Мы до сих пор хотим оставаться вашими друзьями, но не будем участвовать в вашей войне. Поэтому прошу вас принять, что мы не будем посылать на вашу войну ни денег, ни оружия, ни солдат. Я желаю, чтобы ваша братоубийственная война не завершилась фатальным ослаблением украинского государства и чтобы мы могли вернуться к старому духу украинско-венгерской дружбы,
– написал он.
Заканчивая свое письмо, Виктор Орбан также заявил, что Виктор Ющенко "может рассчитывать" на него, "если когда-то какое-то иностранное государство будет угрожать" ему или его семье, намекая на предыдущие "инциденты".
Что этому предшествовало?
Ранее Виктор Ющенко опубликовал открытое письмо к Виктору Орбану. В обращении он призвал венгерского политика пересмотреть свою позицию относительно войны России против Украины и вспомнить общие ценности свободы.
До этого Виктор Орбан утверждал, что его семья, в частности дети и внуки, якобы получают угрозы от украинцев. По его словам, он попросил семью "отнестись к этому серьезно, но не волноваться".
К этому, венгерское правительство призывает граждан подписать петицию против финансовой поддержки Украины со стороны ЕС, заявляя о нефтяной блокаде Венгрии. Петицию якобы подписали более миллиона человек.