В Венгрии заявили, что Будапешт пока не планирует отдавать 80 миллионов долларов наличных, которые были похищены во время задержания двух инкассаторских машин. Экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что наше государство должно решительно реагировать на такие действия венгерских властей.
Как можно политически повлиять на Орбана?
В Украине заявили, что Венгрия незаконно присвоила деньги, которые принадлежит Украине.
Важило! Орбан поручил заместителю министра энергетики Габору Цепеку во время поездки в Украину действовать вежливо и настаивать на осмотре места повреждения нефтепровода "Дружба". В то же время в МИД Украины заявили, что венгры, прибывшие в наше государство не имеют официального статуса делегации и для них не запланировано никаких официальных встреч.
По мнению Владимира Огрызко, Украине стоит выйти с публичным обращением к венгерским властям. Поскольку она заблокировала украинские средства, то за каждый день, который эти финансы остаются в Венгрии, венгерское правительство должно платить.
Должна прозвучать конкретная сумма. Это то, что называется плата за пользование чужими деньгами. Они (венгерские власти – 24 Канал) признают, что это украинские средства,
– сказал он.
Если в Венгрии откажутся возвращать Украине ее деньги или платить проценты за их изъятие, то наше государство может подать на венгерские власти в суд.
По словам экс-главы МИД, можно обратиться с этим в Лондон или Стокгольм, ведь на такие преступные действия надо реагировать жестко. Все потому, что Орбан или Владимир Путин не понимают по-другому.
Кроме этого, Владимир Огрызко добавил, что Украине следует быть готовой к повторным провокациям и шантажу со стороны Венгрии.
Что известно о похищенных украинских деньгах?
Венгрия захватила 2 инкассаторские машины Украины. Они перевозили деньги и золото между Австрией и Украиной. В машинах были 7 украинцев, которые стали заложниками, однако впоследствии венгерские власти их отпустили. Известно, что в машинах было 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.
Председатель Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что один из работников Ощадбанк, которых задержали в Венгрии, оказался в больнице в критическом состоянии. Он назвал инцидент незаконным и обвинил венгерские власти в пренебрежении европейскими нормами и правами задержанных.
Венгрия согласилась вернуть инкассаторские автомобили Ощадбанка, Средства останутся на территории страны минимум на 60 дней в рамках расследования. Для этого венгерские власти даже приняли специальный закон в срочном порядке.