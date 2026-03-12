В Венгрии заявили, что Будапешт пока не планирует отдавать 80 миллионов долларов наличных, которые были похищены во время задержания двух инкассаторских машин. Экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что наше государство должно решительно реагировать на такие действия венгерских властей.

Как можно политически повлиять на Орбана?

В Украине заявили, что Венгрия незаконно присвоила деньги, которые принадлежит Украине.

Важило! Орбан поручил заместителю министра энергетики Габору Цепеку во время поездки в Украину действовать вежливо и настаивать на осмотре места повреждения нефтепровода "Дружба". В то же время в МИД Украины заявили, что венгры, прибывшие в наше государство не имеют официального статуса делегации и для них не запланировано никаких официальных встреч.

По мнению Владимира Огрызко, Украине стоит выйти с публичным обращением к венгерским властям. Поскольку она заблокировала украинские средства, то за каждый день, который эти финансы остаются в Венгрии, венгерское правительство должно платить.

Должна прозвучать конкретная сумма. Это то, что называется плата за пользование чужими деньгами. Они (венгерские власти – 24 Канал) признают, что это украинские средства,

– сказал он.

Если в Венгрии откажутся возвращать Украине ее деньги или платить проценты за их изъятие, то наше государство может подать на венгерские власти в суд.

По словам экс-главы МИД, можно обратиться с этим в Лондон или Стокгольм, ведь на такие преступные действия надо реагировать жестко. Все потому, что Орбан или Владимир Путин не понимают по-другому.

Кроме этого, Владимир Огрызко добавил, что Украине следует быть готовой к повторным провокациям и шантажу со стороны Венгрии.

Что известно о похищенных украинских деньгах?