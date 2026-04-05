Сербский президент уже обсудил данную ситуацию с премьер-министром Венгрии Орбаном. Об этом сообщает сербская телерадиокомпания РТВ.
Что известно о ситуации вокруг газопровода в Сербии?
В Сербии вблизи населенных пунктов Велебит, Трешневац и Войвода Зимонич в муниципалитете Канижа обнаружили подозрительные предметы рядом с газопроводом.
По данным полиции, в операцию привлекли около 140 правоохранителей и военных. Они производят блокировку и обыск части территории, чтобы выявить опасные предметы, которые могут угрожать жизни людей и объектам критической инфраструктуры.
На месте перекрыто несколько дорог, в том числе между населенными пунктами Трешневац, Войвода Зимонич и Велебит. Операция происходит как с земли, так и с воздуха – в небе работают вертолеты.
Позже президент Сербии Александар Вучич заявил, что были найдены два пакета взрывчатки с детонаторами. По его словам, удалось предотвратить возможную атаку на жизненно важную газовую инфраструктуру страны.
Он также сообщил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он отметил, что в случае взрыва объекта без газа могли остаться как север Сербии, так и Венгрия. Венгерский премьер мгновенно отреагировал на сообщения о взрывчатке. Орбан заявил, что созывает в воскресенье совет обороны для того, чтобы обсудить ситуацию.
Расследование продолжается. В Сербии заявляют, что имеют дополнительные следы, однако подробности пока не разглашаются.
Что следует знать об отношении Орбана к возможной остановке поставок газа в Венгрию?
Виктор Орбан не раз говорил, что в Европе уже совсем скоро может произойти энергетический кризис. Он призвал ЕС отменить санкции против российской энергетики из-за угроз для энергетического благополучия. Орбан ответил выступившему против этого Дональду Туску, заявив, что Европа находится в большой опасности, и призвал думать о собственных странах, а не о чем-то другом.
В марте Венгрия запретила оператору газотранспортной системы проводить аукционы на поставку газа в Украину в третьем квартале 2026 года. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поставки газа в Украину будут постепенно прекращены, пока не возобновится транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Напомним, после повреждения нефтепровода "Дружба" Венгрия усилила давление на Украину. ЕС предложил Украине экспертную поддержку и финансовые ресурсы по ремонту нефтепровода "Дружба". В свою очередь Венгрия и Словакия инициировали обсуждение последствий прекращения поставок через "Дружбу".