Сербский президент уже обсудил данную ситуацию с премьер-министром Венгрии Орбаном. Об этом сообщает сербская телерадиокомпания РТВ.

Что известно о ситуации вокруг газопровода в Сербии?

В Сербии вблизи населенных пунктов Велебит, Трешневац и Войвода Зимонич в муниципалитете Канижа обнаружили подозрительные предметы рядом с газопроводом.

По данным полиции, в операцию привлекли около 140 правоохранителей и военных. Они производят блокировку и обыск части территории, чтобы выявить опасные предметы, которые могут угрожать жизни людей и объектам критической инфраструктуры.

На месте перекрыто несколько дорог, в том числе между населенными пунктами Трешневац, Войвода Зимонич и Велебит. Операция происходит как с земли, так и с воздуха – в небе работают вертолеты.

Позже президент Сербии Александар Вучич заявил, что были найдены два пакета взрывчатки с детонаторами. По его словам, удалось предотвратить возможную атаку на жизненно важную газовую инфраструктуру страны.

Он также сообщил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он отметил, что в случае взрыва объекта без газа могли остаться как север Сербии, так и Венгрия. Венгерский премьер мгновенно отреагировал на сообщения о взрывчатке. Орбан заявил, что созывает в воскресенье совет обороны для того, чтобы обсудить ситуацию.

Расследование продолжается. В Сербии заявляют, что имеют дополнительные следы, однако подробности пока не разглашаются.

