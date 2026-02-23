Об этом в комментарии 24 Канала сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Что известно о взрыве в Днепре?

Около 20:30 появилась информация о взрыве на левобережье города Днепр.

Вскоре пресс-секретарь подтвердила, что взрыв произошел в административном здании Нацполиции. Сейчас на месте инцидента работает руководство, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Причина взрыва устанавливается правоохранителями и будет объявлена позже.

По предварительной информации, пострадавших в результате взрыва нет.



Разрушенное здание райотдела полиции / фото из сети