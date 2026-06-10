Ранения получили 4 гражданских. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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Что известно о последствиях атаки на Павлоград?

Во время очередной атаки российских войск Павлоград на Днепропетровщине оказался под ударом. В результате попадания поврежден пятиэтажный жилой дом, в котором проживали гражданские жители.

После удара в здании возник пожар. На место оперативно прибыли спасатели, которые занимались ликвидацией возгорания и помощью жителям.

Разрушенный дом в Павлограде из-за атаки России / Фото Александр Ганжа

По предварительным данным, в результате атаки ранения получили четыре человека. Среди пострадавших – 13-летний мальчик, а также мужчины в возрасте 43, 44 и 79 лет. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Известно, что они будут находиться на амбулаторном лечении без госпитализации.

Информация о масштабах разрушений, а также возможных дополнительных последствий атаки уточняется. Местные власти и службы продолжают работу на месте происшествия.

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Какие города еще попали под атаку России?

Утром 10 июня российские войска массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками. Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом. В результате удара в здании возникли пожары на первом и втором этажах.

Как сообщил городской голова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, атака началась около 9:00. Российские дроны одновременно атаковали несколько районов города – Немышлянский, Киевский, Шевченковский и Индустриальный.

В Киевском районе беспилотник попал в гражданский автомобиль.

В Немышлянском районе дрон также попал в жилой дом, вызвав возгорание и повреждения автомобилей. Там две женщины получили острую реакцию на стресс.

В Индустриальном районе в результате удара пострадали люди: по состоянию на послеобеденное время известно по меньшей мере о 10 пострадавших, среди которых есть раненые и люди с отравлением угарным газом и стрессовыми реакциями.

По предварительным данным, город атаковали дроны типа "Герань-2". В городе продолжает сохраняться угроза повторных ударов, жителей призывают находиться в укрытиях.