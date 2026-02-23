Про це у коментарі 24 Каналу повідомила речниця Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.
Дивіться також Як і у Львові: у Миколаєві спрацювала саморобна вибухівка
Що відомо про вибух у Дніпрі?
Близько 20:30 з'явилась інформація про вибух в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпро.
Невдовзі речниця підтвердила, що вибух стався в адміністративній будівлі Нацполіції. Наразі на місці інциденту працює керівництво, слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Причина вибуху встановлюється правоохоронцями й буде оголошена згодом.
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок вибуху немає.
Зруйнована будівля райвідділу поліції / фото з мережі
Вибух прогримів у Миколаєві: що відомо?
Увечері 23 лютого під час перезмінки поліцейських пролунав вибух поблизу непрацюючої АЗС. Вона розташована поблизу управління патрульної поліції Миколаївської області.
Внаслідок детонації саморобної вибухівки семеро поліцейських постраждало. Один перебуває у важкому стані.
Цей інцидент кваліфіковано як теракт. Служба безпеки та Національна поліція працюють над встановленням всіх обставин події та осіб, причетних до вибуху.