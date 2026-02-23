Про це у коментарі 24 Каналу повідомила речниця Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Що відомо про вибух у Дніпрі?

Близько 20:30 з'явилась інформація про вибух в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпро.

Невдовзі речниця підтвердила, що вибух стався в адміністративній будівлі Нацполіції. Наразі на місці інциденту працює керівництво, слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Причина вибуху встановлюється правоохоронцями й буде оголошена згодом.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок вибуху немає.



Зруйнована будівля райвідділу поліції / фото з мережі

