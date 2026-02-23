Про це інформує Миколаївська обласна прокуратура.
Дивіться також Здетонував саморобний вибуховий пристрій: нові деталі теракту у Миколаєві
Які подробиці теракту в Миколаєві наразі відомі?
За попередніми даними прокуратури, вибух стався близько 18:10 на території закритої АЗС, яка розташована неподалік управління патрульної поліції у Миколаївській області.
У цей момент там перебували поліцейські, які приїхали на перезмінку.
Внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою травм зазнало семеро правоохоронців. Одного з них госпіталізували у важкому стані.
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато розслідування за статтею про терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки. Досудове розслідування здійснює Служба безпеки України у Миколаївській області.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Схожий теракт відбувся у Львові: що відомо?
Днем перед цим у Львові 33-річна мешканка Рівненської області за вказівками "куратора" російських спецслужб самостійно виготовила вибухівку й заклала її у сміттєві баки.
Зловмисниця зателефонувала до поліції й повідомила про нібито проникнення у магазин у центрі Львова.
Внаслідок детонації вибухівки постраждало 25 осіб. Усі, за винятком одного неповнолітнього хлопця, є працівниками Нацполіції чи Нацгвардії. Двоє з них перебувають у вкрай важкому стані. Медики борються за їхнє життя.
Одна 23-річна поліцейська, яка приїхала з першим екіпажем на місце виклику, загинула.