Украина готова к диалогу, но не может принять условия Кремля. Об этом Зеленский рассказал во время заседания Коалиции желающих в Киеве.

Когда продолжатся мирные переговоры?

По словам президента Украины, трехсторонняя встреча Украины, США и России возможно состоится в течение недели или 10 дней. Местом встречи делегаций, вероятно, снова станет Швейцария.

Также во время заседания Коалиции желающих Макрон сказал, что скептически настроен относительно быстрого мира в Украине. По его словам, Россия не демонстрирует желания заканчивать войну и идти на компромиссы.

Ранее Зеленский отмечал, что президент России должен пойти на реальное прекращение огня и начать содержательные переговоры. Только при таком условии, убежден он, можно говорить о достижении длительного и надежного мира.

Что говорят в Украине о ходе мирных переговоров?