Украина готова к диалогу, но не может принять условия Кремля. Об этом Зеленский рассказал во время заседания Коалиции желающих в Киеве.
Когда продолжатся мирные переговоры?
По словам президента Украины, трехсторонняя встреча Украины, США и России возможно состоится в течение недели или 10 дней. Местом встречи делегаций, вероятно, снова станет Швейцария.
Также во время заседания Коалиции желающих Макрон сказал, что скептически настроен относительно быстрого мира в Украине. По его словам, Россия не демонстрирует желания заканчивать войну и идти на компромиссы.
Ранее Зеленский отмечал, что президент России должен пойти на реальное прекращение огня и начать содержательные переговоры. Только при таком условии, убежден он, можно говорить о достижении длительного и надежного мира.
Что говорят в Украине о ходе мирных переговоров?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США пока не дали результата из-за отсутствия четко прописанных гарантий безопасности. Глава государства подчеркнул, что такие гарантии должны быть согласованы с Соединенными Штатами заранее. Он также указал на разногласия с Дональдом Трампом относительно последовательности шагов на пути к мирному урегулированию.
США и Россия настаивают на том, чтобы Украина оставила территории Донбасса как условие прекращения войны. В то же время Киев категорически отвергает такие требования, подчеркивая недопустимость уступок, подрывающих суверенитет государства.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к дипломатическим решениям и поиску компромиссов. Однако, не готова платить за мир потерей независимости или территориальной целостности.