Беларусь помогает россиянам похищать украинское зерно

Беларусь приобщена к схемам экспорта украинской агропродукции с временно оккупированных территорий в обход международных санкций. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Читайте также Экс-глава МВД Беларуси причастен к вывозу зерна с оккупированных территорий

По информации ведомства, в 2025 году с временно оккупированных территорий Украины было вывезено более 2 миллионов тонн зерновых культур.

В ЦПД ссылаются на расследование объединения бывших белорусских силовиков BELPOL. По их данным, компании, связанные с экс-главой Министерства внутренних дел Беларуси Владимиром Наумовым, занимаются вывозом рапса и подсолнечника из оккупированных регионов Украины.

Отмечается, что на белорусских предприятиях это сырье смешивают с местной продукцией и в дальнейшем реализуют под маркировкой "Сделано в Беларуси", фактически легализуя ее происхождение.

Обратите внимание! В Центре противодействия дезинформации считают, что подобные механизмы остаются возможными из-за отсутствия прямого запрета на импорт агропродукции из Беларуси в рамках действующих санкций.

Украинский агроэкспорт переориентируется: кто в лидерах импорта в этом году?