Украинский экспорт остался почти неизменным

2025 год отметился сокращением объемов поставок украинского сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов на мировые рынки. Основными причинами стали уменьшение экспорта в ЕС из-за частых изменений торговых условий, а также медленные темпы уборки урожая, сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев.

По данным Государственной таможенной службы Украины, общая стоимость аграрного экспорта по итогам года составила 22,71 миллиарда долларов, что на 9% меньше, чем 24,84 миллиарда долларов годом ранее.

Ученые отмечают, что ключевые рынки сбыта остались без изменений, однако сократились доходы от экспорта в ЕС и страны Азии, тогда как поставки в государства Африки выросли. Экспорт в ЕС уменьшился на 17% – до 10,8 миллиарда долларов, а доля блока составила 47,6% от общего агроэкспорта.

Страны Азии с долей 30,8% заняли второе место с показателем 7 миллиардов долларов, тогда как экспорт в Африку вырос на 8% – до 2,8 миллиарда долларов, что обеспечило региону 12,3%.

Что изменилось среди стран, импортирующих украинскую продукцию?

В структуре импортеров произошли изменения: Турция возглавила рейтинг с закупками на 2211 миллионов долларов (+33%). Второе место заняли Нидерланды (1696 миллионов долларов), третье – Италия (1579 миллионов долларов). Поставки в Польшу остались почти стабильными – 1561 миллион долларов, а Испания снизила закупки на 42% – до 1548 миллионов долларов.

Среди других важных покупателей украинской агропродукции – Египет, Германия, Индия, Китай и Франция. В общем топ-10 стран обеспечили 57% валютных поступлений от агроэкспорта.

Основу экспорта традиционно сформировали зерновые, масла и жиры, масличные культуры, продукты переработки, мясо и субпродукты, а также молокопродукты, яйца и мед. На эти группы пришлось 86% отраслевого экспорта в денежном измерении.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью в черноморских портах, начало 2026 демонстрирует относительно положительную динамику: в январе экспорт около 5 миллионов тонн продовольствия принес 2 миллиарда долларов выручки. Дальнейшие перспективы будут зависеть от эффективности использования логистики, прежде всего морских маршрутов.

