Экспорт молочной продукции в апреле просел

В апреле 2026 года Украина экспортировала 10,75 тысяч тонн молочных продуктов на сумму 31,44 миллиона долларов, сообщили в Ассоциации производителей молока. По сравнению с мартом объемы поставок в натуральном выражении сократились на 14%, а валютная выручка уменьшилась на 11%.

Смотрите также Мировые цены на молочку снова пошли вверх: что подорожало больше всего

Если сравнивать с апрелем 2025 года, падение также остается заметным – минус 12% по объемам и минус 17% по денежным поступлениям.

В отраслевой ассоциации уточнили, что за первые четыре месяца 2026 года Украина экспортировала 41,31 тысячи тонн молочных продуктов на сумму 112,91 миллиона долларов США.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В январе – апреле 2026 года Украина экспортировала 41,31 тысячи тонн молочных продуктов,

– отметили специалисты ассоциации.

Это, по их словам, на 5% меньше в натуральном выражении и на 14% меньше по выручке по сравнению с прошлогодним периодом.

Мороженое и кисломолочная продукция стали драйверами

Наибольшую долю в структуре апрельского экспорта занимали молоко и сгущенные сливки – 26%. Далее следуют мороженое – 22%, сыры – 17%, сливочное масло – 15% и казеин – 6%.

Несмотря на общее сокращение экспорта, отдельные сегменты показали положительную динамику. В частности, Украина увеличила поставки кисломолочной продукции до 641 тонны, что на 5% больше относительно марта.

Еще активнее рос экспорт мороженого – до 1,85 тысячи тонн, или на 35% за месяц. В годовом измерении результаты также выглядят убедительно: экспорт кисломолочных продуктов вырос на 51%, сыров – на 2%, а мороженого – на 21%.

Вместе с физическими объемами увеличивались и валютные поступления. Выручка от экспорта кисломолочной продукции достигла 976 тысяч долларов США, молочной сыворотки – 2,14 миллиона долларов США, а мороженого – 6,91 миллиона долларов США.

Импорт уменьшился, а торговое сальдо осталось положительным

В апреле Украина также сократила импорт молочной продукции. По данным Ассоциации производителей молока, в страну ввезли 5,61 тысячи тонн товаров этой категории.

Это на 18% меньше по сравнению с мартом и на 2% ниже показателя аналогичного месяца прошлого года. В то же время за четыре месяца 2026 года импорт вырос до 22,57 тысяч тонн.

Аналитики отмечают, что общая стоимость импортируемой молочной продукции в январе – апреле составила 111,27 миллиона долларов США.

Несмотря на сокращение экспорта и активный импорт, внешнеторговое сальдо в апреле оставалось положительным и составило 3,35 миллиона долларов США, что свидетельствует о сохранении экспортного потенциала украинской молочной отрасли.

Украинский сыр под давлением: что происходит с рынком и импортом?

Мороженое и кисломолочка чувствуют себя хорошо на экспортном рынке, чего не скажешь о сыре.

Украинский рынок сыра остается стабильным, но сталкивается с вызовами в виде снижения спроса и конкуренции с импортной продукцией.

Импорт сычужных сыров в апреле уменьшился, но общий объем импорта с начала года превышает показатели прошлого года, что создает давление на украинских производителей.

Импортеры также активно применяют маркетинговые акции и специальные предложения. В результате конкуренция на сырном рынке все больше переходит в плоскость ценовых соревнований, где производителям приходится искать баланс между объемами продаж и рентабельностью.