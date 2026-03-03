Білорусь допомагає росіянам викрадати українське зерно
Білорусь долучена до схем експорту української агропродукції з тимчасово окупованих територій в обхід міжнародних санкцій. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.
За інформацією відомства, у 2025 році з тимчасово окупованих територій України було вивезено понад 2 мільйони тонн зернових культур.
У ЦПД посилаються на розслідування об'єднання колишніх білоруських силовиків BELPOL. За їхніми даними, компанії, пов'язані з ексочільником Міністерства внутрішніх справ Білорусі Володимиром Наумовим, займаються вивезенням ріпаку та соняшнику з окупованих регіонів України.
Зазначається, що на білоруських підприємствах цю сировину змішують із місцевою продукцією та надалі реалізують під маркуванням "Зроблено в Білорусі", фактично легалізуючи її походження.
Зверніть увагу! У Центрі протидії дезінформації вважають, що подібні механізми залишаються можливими через відсутність прямої заборони на імпорт агропродукції з Білорусі в межах чинних санкцій.
