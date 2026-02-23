Ексміністр МВС Білорусі причетний до викрадення зерна

Росія за участю представників білоруського режиму створила багаторівневу мережу для вивезення сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих територій України та її подальшої легалізації як російської чи білоруської, повідомляє "Укрінформ". До схеми вивезення причетний, зокрема, колишній міністр внутрішніх справ Білорусі Володимир Наумов.

Читайте також Удар по "гаманцю": як російські атаки обвалили головне джерело доходу України

За словами представника BELPOL Володимир Жигар, виявлено стійку комерційно-логістичну систему, яка забезпечує вилучення агропродукції на окупованих територіях, її документальне оформлення через російські структури, подальшу переробку в Білорусі та експорт на треті ринки як формально законного товару.

Документи, отримані білоруською опозиційною організацією BELPOL свідчать, що координація ключових активів пов'язана з групою осіб, афілійованих із Наумовим, який перебуває під міжнародними санкціями. Формальне володіння активами розподілене між родичами та довіреними особами, а управління здійснюється через номінальних керівників.

Яку схему вибудували росіяни для вивезення зерна?

Однією з ключових ланок називають створену окупаційною адміністрацією структуру "Государственная корпорация "Аграрный Донбасс"", яка виступає оператором виробництва та реалізації продукції з окупованих районів Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Серед партнерів фігурує російська компанія "Зорка Фуд", пов'язана з московським акціонерним товариством "Золотой Рудник". Документи свідчать про причетність до цієї структури самого Наумова та членів його родини.

Також у ланцюгу постачання згадуються мінська компанія "Звезда Фармацевтика ДД" і низка інших підприємств, через які здійснюється переробка, зміна документального походження продукції та її подальший експорт.

У документах зафіксовано конкретні операції, зокрема постачання насіння соняшнику та відвантаження значних обсягів пшениці через порт окупованого Маріуполя. Окремі партії сировини походили з тимчасово окупованого Криму.

За оцінкою BELPOL, саме білоруська ланка відіграє ключову роль у зміні країни походження товарів: після переробки або перепакування продукцію оформлюють як білоруську та експортують, зокрема, до країн Близького Сходу. Експерти зазначають, що така модель дозволяє обходити санкції та приховувати реальне походження агропродукції.

Ще одне російське судно вивозить крадене українське зерно з Криму