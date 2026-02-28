Чому економіка Росії на межі?
Про це вже попереджають прокремлівські аналітики Центру макроекономічного аналізу (ЦМАКП), пише The Moscow Times.
Дивіться також "Підходимо до больової точки": Федоров розкрив деталі економічної війни з Росією
Хоча інфляція дещо знизилася, але економіка гальмує. При цьому, за словами фахівців, ознак якихось покращень навіть не спостерігається.
Економіка продовжує перебувати в одному кроці від впадіння в стагфляцію,
– резюмують у ЦМАКП.
Інфляція у 2026 році за неповні два місяці склала 2,14%. Однак економічне зростання Росії при цьому стрімко сповільнюється:
- ВВП минулого року зріс усього на 1%;
- цього року аналітики очікують ще менше – на рівні 0,5 – 0,8%.
Аналітики констатують, що владі вдалося знизити інфляцію, але ця боротьба обійшлася Росії надто дорого. Щоб зупинити знецінення грошей, Центробанк підняв ставки так високо, що розвиток бізнесу став неможливим.
Інвестиції в економіку падають два квартали поспіль, а російські підприємства стали заручниками банків. Рентабельність виробництва впала до рівня пандемії, а борги ростуть.
Сьогодні заводи віддають майже 40% свого прибутку лише на обслуговування кредитів.
Кредити настільки дорогі, що будь-які нові інвестиції втрачають економічний сенс.
У підсумку фахівці прогнозують, що російську економіку дуже скоро очікує рецесія, тобто падіння.
Розрахований центром зведений випереджальний індикатор входження економіки в рецесію перевищив критичний поріг і продовжує швидко зростати. Це означає, що до липня 2026 року включно російська економіка з високою ймовірністю увійде в рецесію,
– пише видання.
Зауважте! При цьому експерти ЦМАКП сигналізують, що це падіння не буде коротким – воно триватиме понад рік
На чому тримається економіка Росії?
На сьогодні цивільна промисловість в Росії ледь не повністю зупинилася і демонструє падіння. Рентабельність продовжує знижуватися і майже досягла рекордно низьких показників часі пандемії коронавірусу.
Увесь "позитив" у промисловості останніх місяців тримається виключно на оборонних заводах. Але вже існують ознаки кризи навіть у стратегічних регіонах країни, пише Bloomberg.
Цього місяця асоціація промисловців Нижньоновгородського регіону, де розташовані великі державні підприємства, звернулася до влади через критичну ситуацію на заводах.
У зверненні наголошується, що особливо гострі проблеми фіксують у державних підприємств, які є визначальними для економіки країни:
- "Об'єднаної суднобудівної корпорації";
- "Роскосмосу";
- "Росатому";
- та "Ростеху".
Асоціація закликала місцеву владу порушити ці питання у Кремлі.
Як у Москві реагують на економічну кризу?
Дефіцит федерального бюджету Росії у 2025 році сягнув 5,65 трильйона рублів – це більше, ніж було навіть у кризовому 2020-му, коли економіка країни зазнала серйозного спаду через пандемію COVID-19.
Водночас у Кремлі не поспішають переходити до режиму жорсткої економії. За інформацією Служба зовнішньої розвідки України, від початку повномасштабної війни у 2022 році Росія спрямувала на агресію проти України понад 550 мільярдів доларів.
Тим часом олова Мінекономрозвитку Максим Решетніков закликав готуватися до подальшого погіршення економічної ситуації. За його словами, будь-які рішення щодо порятунку економіки можуть дати помітний ефект не раніше ніж через 6 – 9 місяців, а то й пізніше.