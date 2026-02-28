Чому економіка Росії на межі?

Про це вже попереджають прокремлівські аналітики Центру макроекономічного аналізу (ЦМАКП), пише The Moscow Times.

Дивіться також "Підходимо до больової точки": Федоров розкрив деталі економічної війни з Росією

Хоча інфляція дещо знизилася, але економіка гальмує. При цьому, за словами фахівців, ознак якихось покращень навіть не спостерігається.

Економіка продовжує перебувати в одному кроці від впадіння в стагфляцію,

– резюмують у ЦМАКП.

Інфляція у 2026 році за неповні два місяці склала 2,14%. Однак економічне зростання Росії при цьому стрімко сповільнюється:

ВВП минулого року зріс усього на 1%;

цього року аналітики очікують ще менше – на рівні 0,5 – 0,8%.

Аналітики констатують, що владі вдалося знизити інфляцію, але ця боротьба обійшлася Росії надто дорого. Щоб зупинити знецінення грошей, Центробанк підняв ставки так високо, що розвиток бізнесу став неможливим.

Інвестиції в економіку падають два квартали поспіль, а російські підприємства стали заручниками банків. Рентабельність виробництва впала до рівня пандемії, а борги ростуть.

Сьогодні заводи віддають майже 40% свого прибутку лише на обслуговування кредитів.

Кредити настільки дорогі, що будь-які нові інвестиції втрачають економічний сенс.

У підсумку фахівці прогнозують, що російську економіку дуже скоро очікує рецесія, тобто падіння.

Розрахований центром зведений випереджальний індикатор входження економіки в рецесію перевищив критичний поріг і продовжує швидко зростати. Це означає, що до липня 2026 року включно російська економіка з високою ймовірністю увійде в рецесію,

– пише видання.

Зауважте! При цьому експерти ЦМАКП сигналізують, що це падіння не буде коротким – воно триватиме понад рік

На чому тримається економіка Росії?

На сьогодні цивільна промисловість в Росії ледь не повністю зупинилася і демонструє падіння. Рентабельність продовжує знижуватися і майже досягла рекордно низьких показників часі пандемії коронавірусу.

Увесь "позитив" у промисловості останніх місяців тримається виключно на оборонних заводах. Але вже існують ознаки кризи навіть у стратегічних регіонах країни, пише Bloomberg.

Цього місяця асоціація промисловців Нижньоновгородського регіону, де розташовані великі державні підприємства, звернулася до влади через критичну ситуацію на заводах.

У зверненні наголошується, що особливо гострі проблеми фіксують у державних підприємств, які є визначальними для економіки країни:

"Об'єднаної суднобудівної корпорації";

"Роскосмосу";

"Росатому";

та "Ростеху".

Асоціація закликала місцеву владу порушити ці питання у Кремлі.

Як у Москві реагують на економічну кризу?