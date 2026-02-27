"Підходимо до больової точки": Федоров розкрив деталі економічної війни з Росією

Як тиснутимуть на економіку Росії?

Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров під час розмови з журналістами, пише "Укрінформ".

Команда Міноборони активно включається в економічну війну. Завдання – працювати над блокуванням російського "тіньового флоту". Взялися за це як за системний проєкт, де є велика відповідальна команда та експертиза,

– зауважив Федоров.

Другим важливим напрямком Міноборони, за словами Федорова, залишається робота над скороченням переробки нафти в Росії.

Відомство вже розпочало співпрацю з різноманітними українськими та міжнародними інститутами й групами, щоб об'єднати спільні зусилля задля тиску на Москву.

Федоров додав, що зараз Москва поспішає. Ворог навіть вже запускає ракети по Україні просто з конвеєра.

Михайло Федоров Міністр оборони України Тому вони збільшили експорт сирої нафти – їм потрібен "кеш". У них зростає дефіцит бюджету. Тож нам потрібно тиснути далі, тому що ми підходимо до больової точки.

Зауважте! У 2025 році дефіцит бюджету Росії сягнув 5,645 трильйона рублів. "Дірка" у бюджеті збільшилася у 1,6 раза порівняно із 2024 роком, повідомили у російському Мінфіні. Доходи від продажу нафти і газу впали на цілих 24%.

Наскільки Росія залежна від "тіньового флоту"?

Станом на 2026 рік Україна та міжнародні партнери запровадили санкції проти сотень "тіньових" танкерів Москви. Однак російський "тіньовий флот" й досі транспортує близько 11% морських перевезень нафти у світі.

За інформацією The Economist, у грудні 2025 року ці судна Росії перевозили майже 5 мільйонів барелів нафти на добу.

Кожен п'ятий танкер, що курсує міжнародними водами, підозрюють в обході санкцій на користь Кремля.