У зв’язку з цим орган закликав відсторонити посадовця з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє Громадська антикорупційна рада при МОУ.

Що відомо про вимогу відсторонення Умєрова?

ГАР МОУ оприлюднила заяву, в якій заявила про можливі порушення у діях Рустема Умєрова під час його перебування на посаді міністра оборони. Йдеться, зокрема, про обговорення з бізнесменом Тимуром Міндічем продажу частки компанії Fire Point.

У раді зазначили, що такі дії можуть мати ознаки зловживання владою відповідно до статті 364 Кримінального кодексу України. Крім того, у заяві згадується можливе розголошення державної таємниці.

У ГАР МОУ також вважають, що дії бізнесмена можуть містити ознаки зловживання впливом та підбурювання до нецільового використання коштів. Підставою для заяви стали матеріали журналістського розслідування, в яких йдеться про зв’язки між колишнім очільником Міноборони, компанією Fire Point та підсанкційним бізнесменом. За інформацією, яку мають антикорупційні органи, фактичним бенефіціаром компанії може бути саме Міндіч.

У ГАР МОУ наголосили, що у разі юридичного підтвердження цієї інформації компанія втратить можливість постачати продукцію для Сил оборони України. Причина – перебування ймовірного власника у санкційних списках. Також там припускають, що компанія могла подати недостовірні дані про своїх бенефіціарів.

У заяві йдеться про необхідність проведення повного аудиту контрактів і ціноутворення Fire Point. Для цього пропонують створити спеціальну робочу групу за участі представників Генерального штабу, різних родів військ та антикорупційних органів.

Окремо громадська рада закликала керівництво держави дистанціюватися від осіб, які могли використовувати службове становище для власного збагачення. Вона також звернулася до Володимира Зеленського із закликом ініціювати процес часткової націоналізації компанії Fire Point.

Ключовою вимогою ради стало негайне відсторонення Умєрова з посади секретаря РНБО на час з’ясування всіх обставин. У ГАР МОУ підкреслили, що готові долучитися до подальших перевірок і розслідувань.

Наразі відомо, що Тимчасова слідча комісія Верховної Ради призначила засідання на 13 травня, на яке викликала секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова та колишнього першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра для пояснень по цій справі.

Про що говорили Умєров і Міндіч на плівках?