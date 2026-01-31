Яку заборону розглядають у ЄС?
За даними поінформованих джерел, суцільна заборона може стати частиною нового пакета санкцій ЄС проти Москви, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Якщо країни блоку підтримають цей крок, європейським компаніям заборонять надавати будь-які послуги зі страхування чи транспортні послуги для перевезення нафти Росії, незалежно від її ціни.
Повна заборона суттєво посилила б обмеження щодо російської нафти та спростила б контроль за дотриманням санкцій,
– говорять європосадовці на умовах анонімності.
У Єврокомісії наразі відмовилися від офіційних коментарів щодо можливої заборони.
Важливо! Нещодавно ЄС знову переглянув граничну ціну на російську нафту, яка перевозиться морем. З 1 лютого 2026 року "стеля" становитиме 44,1 долара за барель, йдеться в указі Єврокомісії.
Які санкції готує Євросоюз?
Заборона на морські послуги може стати частиною 20-го пакету санкцій ЄС від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Його планують затвердити до кінця лютого 2026 року.
Окрім нафтових обмежень, у новому пакеті очікуються:
санкції проти російських банків та нафтових компаній;
обмеження на криптовалютні послуги;
заходи проти фінансових установ у третіх країнах, які допомагають Москві обходити санкції;
розширення списку підсанкційних суден "тіньового флоту";
торгівельні обмеження на товари, необхідні Росії для виробництва зброї, та імпорт російських металів.
Уперше ЄС планує застосувати інструмент для протидії обходу санкцій проти Росії, який передбачає заборону на експорт верстатів та радіообладнання до Киргизстану.
Зауважте! Втім, для ухвалення нового рішення ЄС необхідна згода всіх країн блоку. А деякі європейські столиці вже висловилися проти заміни цінової "стелі" на нафту повною забороною морських послуг.
Що означає цінова "стеля" для Росії?
Обмеження на ціну російської нафти ЄС разом із країнами G7 запровадили ще на початку грудня 2022 року як відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тоді граничну вартість встановили на рівні 60 доларів за барель, аби зменшити нафтові доходи Кремля та обмежити фінансування війни.
Зараз цінова "стеля" для російської нафти є нижчою. У вересні 2025 року, під час ухвалення 18-го пакета санкцій, Євросоюз знизив її до 47,6 долара за барель. Водночас у ЄС запровадили автоматичний механізм перегляду: гранична ціна має бути на 15% меншою за середню ринкову вартість за останні десять тижнів.
Ефект від цих обмежень уже відчутний для російських нафтових компаній. За інформацією української розвідки, за тиждень, що завершився 4 січня 2026 року, середній чотиритижневий показник експортних доходів Росії від продажу нафти скоротився на 959 мільйонів доларів. Це найнижчий рівень з початку повномасштабної війни проти України.