Кількість бджолосімей у ЄС помітно зросла

У 2023 році на фермах країн Європейського Союзу налічувалося 9,4 мільйона бджолосімей, повідомляє Євростат. Це на 1,3 мільйона, або на 16%, більше, ніж у 2020 році, коли показник становив 8,1 мільйона.

Йдеться лише про бджолосім'ї, зареєстровані у фермерських господарствах, оскільки статистика структури сільського господарства не охоплює всі пасіки в Європі. Попри це, дані демонструють чітку тенденцію до зростання сектору бджільництва.

Позитивна динаміка відображає важливість галузі для агровиробництва, адже бджоли відіграють ключову роль у запиленні значної частини культур.

Італія вийшла в лідери, а частина країн скорочує пасіки

Найбільшу кількість бджолосімей серед країн ЄС у 2023 році зафіксували в Італії – майже 1,9 мільйона. За нею розташувалися Румунія з 1,7 мільйона, Греція з 1,2 мільйона та Болгарія, де налічується близько 1 мільйона бджолосімей.

Особливо помітне зростання продемонструвала саме Італія. За три роки країна додала понад 822 тисячі бджолосімей, що означає приріст майже на 79%.

Втім, загальноєвропейська картина не є однозначною. Серед країн, щодо яких доступні дані, збільшення кількості пасік зафіксували у 12 державах, тоді як у 10 країнах показники знизилися. Найбільші втрати спостерігалися в Угорщині, де кількість бджолосімей скоротилася на 34%, а також в Іспанії зі спадом на 14%.

Чому бджоли залишаються критично важливими для агросектору?

Бджоли забезпечують запилення великої кількості сільськогосподарських культур як у теплих, так і прохолодних кліматичних зонах. Завдяки здатності зимувати у вуликах та використовувати медові запаси вони можуть виживати навіть за низьких температур.

На тлі проблем зі скороченням популяції запилювачів у Європі питання їхнього захисту набуває дедалі більшого значення. Саме цьому присвячений Всесвітньому дню бджіл, покликаний привернути увагу до ролі бджіл у продовольчій безпеці та збереженні екосистем.

У 2023 році Європейська комісія представила оновлену програму підтримки запилювачів – A New Deal for Pollinators. Ініціатива передбачає комплекс заходів, спрямованих на зупинення скорочення популяцій диких запилювачів до 2030 року та доповнює європейську стратегію зі збереження біорізноманіття.

Попри те, що Україна має одну з найсильніших галузей бджільництва, яка сильніша, ніж у країн ЄС, цьогорічні холоди не оминули багато бджолосімей.

У Чернівецькій області пасічники повідомляють про масову загибель бджіл, що почалася після обробки полів агрохімікатами.

Загибель льотних бджіл загрожує існуванню вуликів.

Фахівці наголошують, що такі випадки можуть мати довгострокові наслідки не лише для пасічників, а й для аграрного сектору загалом, адже бджоли відіграють ключову роль у запиленні культур.