Кількість бджолосімей у ЄС помітно зросла

У 2023 році на фермах країн Європейського Союзу налічувалося 9,4 мільйона бджолосімей, повідомляє Євростат. Це на 1,3 мільйона, або на 16%, більше, ніж у 2020 році, коли показник становив 8,1 мільйона.

Йдеться лише про бджолосім'ї, зареєстровані у фермерських господарствах, оскільки статистика структури сільського господарства не охоплює всі пасіки в Європі. Попри це, дані демонструють чітку тенденцію до зростання сектору бджільництва.

Позитивна динаміка відображає важливість галузі для агровиробництва, адже бджоли відіграють ключову роль у запиленні значної частини культур.

Італія вийшла в лідери, а частина країн скорочує пасіки

Найбільшу кількість бджолосімей серед країн ЄС у 2023 році зафіксували в Італії – майже 1,9 мільйона. За нею розташувалися Румунія з 1,7 мільйона, Греція з 1,2 мільйона та Болгарія, де налічується близько 1 мільйона бджолосімей.

Особливо помітне зростання продемонструвала саме Італія. За три роки країна додала понад 822 тисячі бджолосімей, що означає приріст майже на 79%.

Втім, загальноєвропейська картина не є однозначною. Серед країн, щодо яких доступні дані, збільшення кількості пасік зафіксували у 12 державах, тоді як у 10 країнах показники знизилися. Найбільші втрати спостерігалися в Угорщині, де кількість бджолосімей скоротилася на 34%, а також в Іспанії зі спадом на 14%.

Чому бджоли залишаються критично важливими для агросектору?

Бджоли забезпечують запилення великої кількості сільськогосподарських культур як у теплих, так і прохолодних кліматичних зонах. Завдяки здатності зимувати у вуликах та використовувати медові запаси вони можуть виживати навіть за низьких температур.

На тлі проблем зі скороченням популяції запилювачів у Європі питання їхнього захисту набуває дедалі більшого значення. Саме цьому присвячений Всесвітньому дню бджіл, покликаний привернути увагу до ролі бджіл у продовольчій безпеці та збереженні екосистем.

У 2023 році Європейська комісія представила оновлену програму підтримки запилювачів – A New Deal for Pollinators. Ініціатива передбачає комплекс заходів, спрямованих на зупинення скорочення популяцій диких запилювачів до 2030 року та доповнює європейську стратегію зі збереження біорізноманіття.

"95% пасіки знищено": що відбувається з бджолами на заході України?

Попри те, що Україна має одну з найсильніших галузей бджільництва, яка сильніша, ніж у країн ЄС, цьогорічні холоди не оминули багато бджолосімей.

  • У Чернівецькій області пасічники повідомляють про масову загибель бджіл, що почалася після обробки полів агрохімікатами.

  • Загибель льотних бджіл загрожує існуванню вуликів.

Фахівці наголошують, що такі випадки можуть мати довгострокові наслідки не лише для пасічників, а й для аграрного сектору загалом, адже бджоли відіграють ключову роль у запиленні культур.