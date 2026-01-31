Какой запрет рассматривают в ЕС?

По данным информированных источников, сплошной запрет может стать частью нового пакета санкций ЕС против Москвы, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Если страны блока поддержат этот шаг, европейским компаниям запретят предоставлять любые услуги по страхованию или транспортные услуги для перевозки нефти России, независимо от ее цены.

Полный запрет существенно усилил бы ограничения по российской нефти и упростил бы контроль за соблюдением санкций,

– говорят еврочиновники на условиях анонимности.

В Еврокомиссии пока отказались от официальных комментариев относительно возможного запрета.

Важно! Недавно ЕС снова пересмотрел предельную цену на российскую нефть, которая перевозится морем. С 1 февраля 2026 года "потолок" составит 44,1 доллара за баррель, говорится в указе Еврокомиссии.

Какие санкции готовит Евросоюз?

Запрет на морские услуги может стать частью 20-го пакета санкций ЕС с начала полномасштабного вторжения в Украину. Его планируют утвердить до конца февраля 2026 года.

Кроме нефтяных ограничений, в новом пакете ожидаются:

санкции против российских банков и нефтяных компаний;

ограничения на криптовалютные услуги;

меры против финансовых учреждений в третьих странах, которые помогают Москве обходить санкции;

расширение списка подсанкционных судов "теневого флота";

торговые ограничения на товары, необходимые России для производства оружия, и импорт российских металлов.

Впервые ЕС планирует применить инструмент для противодействия обхода санкций против России, который предусматривает запрет на экспорт станков и радиооборудования в Кыргызстан.

Заметьте! Впрочем, для принятия нового решения ЕС необходимо согласие всех стран блока. А некоторые европейские столицы уже высказались против замены ценового "потолка" на нефть полным запретом морских услуг.

Что означает ценовой "потолок" для России?