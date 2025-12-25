Поэтому Россия сейчас оказалась в тяжелой ситуации, хоть и делает вид, что все хорошо. Об этом рассказал 24 Каналу профессор американистики Скотт Лукас, отметив то, какие последствия эта ситуация будет иметь на российскую экономику.

К теме Уже почти 600 судов: ЕС нанес новый удар по "теневому флоту" России

Как россияне реагируют на снижение цен на нефть?

Лукас заметил, что в Кремле будут делать вид, что их будто бы не касается новое падение цен на нефть.

Однако, конечно, они обеспокоены. Потому что сейчас имеют самый низкий уровень падения доходов России от экспорта нефти с 2020 года – со времен пандемии. С января 2025 года доходы упали на 33%. И по прогнозам, до конца года они могут понизиться почти на 50%,

– подчеркнул профессор.

Некоторые из этих факторов, по его мнению, имеют общий характер и могут измениться. Например, мировая цена на нефть снижалась. В последние дни она выросла из-за угроз США в адрес Венесуэлы, и это может несколько помочь россиянам.

Однако существует более широкая картина – это сочетание санкций США против российских нефтяных компаний, в частности "Лукойла" и "Роснефти" и их трех крупнейших клиентов – Китая, Индии и Турции. А также атак украинских беспилотников и другого дальнобойного оружия против российских нефтеперерабатывающих заводов и других объектов,

– подчеркнул он.

Соответственно россиянам, по его словам, приходится увеличивать скидку, которую они предлагают клиентам, чтобы те продолжали покупать их нефть.

Обратите внимание! В частности из-за введения санкций США в отношении российских компаний "Лукойл" и "Роснефть" изменились цены на нефть. Стоимость марки Urals, которую отгружают из порта Новороссийска, еще 16 декабря упала до 34,52 доллара за баррель – это вдвое меньше, чем в начале 2025-го. Также определенные партии Urals, которые Россия поставляет в Китай, продавались по цене до 30 долларов за баррель – скидка на эти партии составляла почти 35 долларов.

Профессор американистики отметил еще несколько важных моментов. Шесть из семи крупнейших индийских нефтеперерабатывающих заводов в декабре 2025-го или приостановили, или сократили закупки российской нефти. Закупки Турции упали минимум на треть, а Китая – сократились минимум на 36%.

Это может быть долгосрочное снижение, что спасет Россию, и это будет связано с другими вопросами – если администрация Трампа отменит и снимет санкции. Тогда риск для Китая, Индии и Турции от вторичных мер снизится, а может даже исчезнет. И они, вероятно, увеличат объемы закупки российской нефти,

– предположил Скотт Лукас.

Также он добавил, что нужно следить еще за одним фактором – нанесением Украиной ударов по российским танкерам. Они влияют на способность России перевозить нефть, или же способствуют увеличению стоимости ее перевозки.

Как Запад может давить на Россию?