Планируют ли усилить санкции против России

Сейчас ЕС рассматривает возможность введения новых ограничений в отношении еще 80 организаций и лиц, которые поддерживают войну против Украины. Заявление вице-президента Еврокомиссии передает Aljazeera.

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Расширение мер направлено против российского "военно-промышленного комплекса, нарушителей прав человека и пропагандистов".

Каллас также подчеркнула, что Путин теряет деньги, людей и темп. Западные санкции уже якобы обошлись ему примерно в 1,2 – 1,5 триллиона долларов.

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Именно поэтому Россия усиливает свои атаки на гражданское население Украины... Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы российской военной экономики,

– отметила чиновница.

Кроме того, на встрече министров обсуждали будущее Европейского фонда мира в размере 6,6 миллиардов евро. Каллас предложила использовать деньги не только для возмещения государствам-членам расходов за прошлые поставки оружия для Украины, но и для финансирования совместных закупок и дальнейшей военной помощи. Венгрия же пообещала не блокировать решение.