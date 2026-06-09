Планируют ли усилить санкции против России
Сейчас ЕС рассматривает возможность введения новых ограничений в отношении еще 80 организаций и лиц, которые поддерживают войну против Украины. Заявление вице-президента Еврокомиссии передает Aljazeera.
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Расширение мер направлено против российского "военно-промышленного комплекса, нарушителей прав человека и пропагандистов".
Каллас также подчеркнула, что Путин теряет деньги, людей и темп. Западные санкции уже якобы обошлись ему примерно в 1,2 – 1,5 триллиона долларов.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Именно поэтому Россия усиливает свои атаки на гражданское население Украины... Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы российской военной экономики,
– отметила чиновница.
Кроме того, на встрече министров обсуждали будущее Европейского фонда мира в размере 6,6 миллиардов евро. Каллас предложила использовать деньги не только для возмещения государствам-членам расходов за прошлые поставки оружия для Украины, но и для финансирования совместных закупок и дальнейшей военной помощи. Венгрия же пообещала не блокировать решение.
- Напомним, ЕС стремится усилить давление на Москву после того, как США в условиях топливного кризиса сделали исключение из санкций для стран, покупающих российскую нефть. Американцы впервые выдали такую разрешительную лицензию в марте, а затем продлевали ее в апреле и мае. Правда, госсекретарь Марко Рубио заявлял, что уступки нужно как можно быстрее отменить.
- В свою очередь европейцы уже готовят 21-й санкционный пакет. По слухам в СМИ, он предусматривает установление ценового потолка на нефть страны-агрессора, ограничения для "Лукойла" и "Роснефти", а также патриарха Кирилла.