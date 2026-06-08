Против кого ЕС может ввести санкции

Подобные заявления прозвучали от вице-президента ЕС Кайи Каллас.

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Она сообщила, что Европейский Союз впервые введет санкции в отношении судоходства против Ирана. В частности, Каллас добавила, что Евросоюзу не нужна эскалация. Но новые меры против Тегерана имеют целью защиту морской безопасности и сдерживания России от финансирования войны.

Также Кая Каллас прокомментировала поставки Ирландией алюминия в Россию. Кроме того, она не исключила возможность введения новых ограничений.

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Если некоторые из нас все еще получают выгоду от торговли с Россией, это фактически облегчает ей финансирование войны. А войны заканчиваются тогда, когда у агрессоров заканчиваются деньги,

– заявила Кая Каллас.

Интересно! Вице-президент ЕС отметила еще и парламентские выборы в Армении. Каллас сказала, что несмотря на сильное давление со стороны россиян, народ страны выбрал европейское будущее. Поэтому ЕС готов максимально помочь стране в вопросе реформирования.

Что еще известно о санкциях

В частности, Соединенные Штаты ввели новые санкции против Ирана санкции против Ирана в начале июня. "Удар" нанесли по лицам и компаниям, которые помогают Тегерану обходить предыдущие западные ограничения.

Например, новые ограничения коснулись крупных криптобирж, которые оказывают значительную поддержку иранскому режиму. Одна из них – Nobitex – крупнейшая криптобиржа Ирана.

Относительно санкций против России: ожидается, что новый пакет утвердят в июле. Евросоюз должен успеть до 15 числа, ведь именно 15 июля состоится "дедлайн" обновления ценового потолка на российскую нефть.

Ранее Венгрия блокировала некоторые фамилии в пакетах санкций. Поэтому их приходилось "вычеркивать". Теперь всех могут вернуть и проголосовать в этом пакете санкций, о чем сообщил эксперт Олег Саакян.