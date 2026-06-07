Об этом говорится в расследовании The Wall Street Journal, которое основывается на анализе авиационных документов, импортных данных и записей отслеживания полетов.

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Что известно о лицах из окружения Путина, которые продолжают летать на люксовых джетах, несмотря на санкции?

Несмотря на санкции, введенные после полномасштабного вторжения России в Украину, приближенные к Владимиру Путину лица продолжают пользоваться дорогими частными самолетами западного производства.

Одним из фигурантов расследования стал глава российского оборонного концерна "Ростех" Сергей Чемезов, которого считают давним соратником Путина еще со времен их совместной службы в КГБ в Восточной Германии. По данным журналистов, он пользуется самолетом Bombardier Global 7500 стоимостью около 75 миллионов долларов, который базируется в московском аэропорту Внуково. С октября 2025 года по январь 2026 года этот самолет совершил около шести рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, где Чемезов владеет виллой на искусственном архипелаге Палм-Джумейра.

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Еще одним фигурантом расследования является бизнесмен Аркадий Ротенберг, который находится под международными санкциями с 2014 года после аннексии Крыма. По информации WSJ, в конце 2022 года он получил в пользование два самолета Bombardier Global и регулярно использует их для полетов в курортные города ОАЭ и Азербайджана.

Также журналисты упоминают миллиардера Игоря Кесаева, связанного с российским оборонным сектором. По оценке Forbes, его состояние составляет 4,8 миллиарда долларов. В 2023 году он импортировал самолет Bombardier Global Express XRS черного цвета.

Как работает схема обхода санкций?

По данным расследования, схема обхода санкций работает через сеть посредников. Европейские брокеры покупают самолеты Bombardier и Gulfstream на вторичном рынке, после чего регистрируют их в странах, которые не поддерживают санкции против России.

Среди таких юрисдикций журналисты называют ОАЭ, Оман, Казахстан и Южную Африку. После этого воздушные суда попадают в Россию.

Ключевую роль в схеме, по данным WSJ, сыграла венская компания Avcon и ее дочерние структуры, через которые проходили самолеты перед передачей российским владельцам. В компании заявили, что придерживаются санкционного законодательства Европейского Союза и Соединенных Штатов.

Эксперт по санкционной политике Феликс Гельмштедтер из Университета Гумбольдта в Берлине отметил, что подобные механизмы могут нарушать как общие ограничения на экспорт товаров в Россию, так и персональные санкции в отношении отдельных лиц. В то же время в компании Bombardier отметили, что имеют комплексную программу контроля за соблюдением санкций и принимают все возможные меры, чтобы их продукция не продавалась с нарушением международных ограничений.

Особое внимание The Wall Street Journal уделила политике администрации президента США Дональда Трампа по контролю за выполнением санкций. Бывший директор Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит заявил, что нынешняя администрация уделяет больше внимания борьбе с наркоторговлей и Ираном, а не усилению санкционного давления на Россию.

"Выполнение санкций напоминает игру в "сбей крота": нужны значительные ресурсы, чтобы выявлять схемы обхода и эффективно им противодействовать,

– отметил Смит.

Напомним, правительство России сократило финансирование гражданской авиации в 2026 году с 139,6 миллиардов до 85,7 миллиардов рублей. Государственная поддержка на обновление парков гражданских самолетов для внутренних перевозок в 2026 году была снижена до нуля.