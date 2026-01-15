Яку "стелю" на російську нафту встановили?

З 1 лютого 2026 року "стеля" на російську морську нафту становитиме 44,1 долара за барель, передає 24 Канал з посиланням на указ на сайті Єврокомісії.

Разом з тим ЄС визначив перехідний період, протягом якого діятиме стара ціна на нафту з Росії. Він діятиме до 16 квітня 2026 року.

Це означає, що о того час зберігатиметься нинішня гранична ціна на російську нафту. Але покупці зможуть платити більше лише за контрактами, які були укладені до 1 лютого 2026 року.

Обмеження передбачають, заборону на доступ до низки послуг, якщо торгівля російською сировиною проводиться за цінами вище "стелі", а саме:

до транспортних;

страхових;

та фінансових послуг.

Фактично ця заборона не дає змогу провадити діяльність, тому торгувати нафтою доводиться за цінами нижче граничної межі.

Зауважте! У ЄС пообіцяли переглядати ціну й надалі, враховуючи ринкову кон'юктуру та ефективність дії санкцій.

Яка ціна на нафту діє зараз?

Наразі "стеля" на російську нафту складає 47,6 долара. Таку граничну ціну ЄС встановив у вересні 2025 року під час прийняття 18 пакету санкцій проти Росії, пише ВРУ. Раніше вона сягала 60 доларів за барель.

Тоді ж Канада знизила "стелю" на російську нафту з 60 до 47,6 долара США за барель, узгодивши свої дії із ЄС та Великою Британією.

Окрім того, ЄС встановив автоматичний перегляд граничної ціни на російську нафту. Це означає, що вартість сировини має бути на 15% нижче ринкової з розрахунку за останні 10 тижнів.

Варто знати! Вперше обмеження на ціну російської нафти країни ЄС та "Великої сімки" увели на початку грудня 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тоді максимальну ціну установили на рівні 60 доларів за барель. такий крок покликаний скоротити прибутки Росії від торгівлі нафтопродуктами, доходи від якої йдуть на продовження воєнних дій.

Як Росія втрачає доходи через "стелю"?