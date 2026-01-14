Яку нафту купує Індія?

За даними трейдерів, державна компанія Indian Oil Corp (IOC) вперше закупила партію нафти у Еквадору сорту Oriente. Поставка очікується наприкінці березня, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Джерела зазначають, що IOC придбала 2 мільйони барелів високосірчистої нафти Oriente середньої важкості. Втім, деталі про ціну не розголошуються. Продавець нафти теж наразі невідомий, оскільки компанія не відповіла на запит видання.

Проте така закупівля не на користь Росії, адже досі більшу частину своїх потреб Indian Oil покривала завдяки імпорту російської нафти та сировини з Близького Сходу.

Таким чином найбільший нафтопереробник Індії розширює географію постачання, частково замінюючи російську нафту,

– наголошує видання.

Варто знати! До цього часу Indian Oil рідко купувала нафту у Південній Америці, хоча має контракти із Мексикою, Бразилією та Колумбією. Але минулого місяця компанія також придбала 2 мільйони барелів колумбійської нафти сорту Castilla.

Чому Індія скорочує закупівлі у Росії?

Імпорт російської нафти до Індії значно ускладнили санкції Євросоюзу та США проти російських компаній, зокрема, запроваджені у жовтні 2025 року проти "Лукойлу" та "Роснефті".

Indian Oil Corp – не єдина індійська компанія, яка вирішила диверсифікувати постачання після нових обмежень. Reliance Industries, яка від початку війни була одним із найбільших покупців російської нафти, заявила, що не прийматиме цю сировину у січні 2026 року, пише Reuters.

На тлі припинення закупівель російської нафти компанією Reliance імпорт Росії до Індії у січні, ймовірно, скоротиться ще більше, і Китай залишиться єдиним великим ринком збуту для Москви,

– спрогнозували після цього аналітики.

Зауважте! Ба більше, Reliance Industries, яка є оператором найбільшого у світі НПЗ, готова купувати венесуельську нафту, якщо продаж дозволять за межами США. Очікується, що сировина з Венесуели постачатиметься зі знижками.

Як падає імпорт російської нафти до Індії?