Какую нефть покупает Индия?
По данным трейдеров, государственная компания Indian Oil Corp (IOC) впервые закупила партию нефти у Эквадора сорта Oriente. Поставка ожидается в конце марта, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Источники отмечают, что IOC приобрела 2 миллиона баррелей высокосернистой нефти Oriente средней тяжести. Впрочем, детали о цене не разглашаются. Продавец нефти тоже пока неизвестен, поскольку компания не ответила на запрос издания.
Однако такая закупка не в пользу России, ведь до сих пор большую часть своих потребностей Indian Oil покрывала благодаря импорту российской нефти и сырья с Ближнего Востока.
Таким образом крупнейший нефтепереработчик Индии расширяет географию поставок, частично заменяя российскую нефть,
– отмечает издание.
Стоит знать! К этому времени Indian Oil редко покупала нефть в Южной Америке, хотя имеет контракты с Мексикой, Бразилией и Колумбией. Но в прошлом месяце компания также приобрела 2 миллиона баррелей колумбийской нефти сорта Castilla.
Почему Индия сокращает закупки у России?
Импорт российской нефти в Индию значительно усложнили санкции Евросоюза и США против российских компаний, в частности, введены в октябре 2025 года против "Лукойла" и "Роснефти".
Indian Oil Corp – не единственная индийская компания, которая решила диверсифицировать поставки после новых ограничений. Reliance Industries, которая с начала войны была одним из крупнейших покупателей российской нефти, заявила, что не будет принимать это сырье в январе 2026 года, пишет Reuters.
На фоне прекращения закупок российской нефти компанией Reliance импорт России в Индию в январе, вероятно, сократится еще больше, и Китай останется единственным крупным рынком сбыта для Москвы,
– спрогнозировали после этого аналитики.
Заметьте! Более того, Reliance Industries, которая является оператором крупнейшего в мире НПЗ, готова покупать венесуэльскую нефть, если продажу позволят за пределами США. Ожидается, что сырье из Венесуэлы будет поставляться со скидками.
Как падает импорт российской нефти в Индию?
Усиление санкций со стороны США и ЕС уже повлияло на объемы российской нефти, поступающей в Индию. По подсчетам аналитиков Kpler, в декабре импорт из России упал до самого низкого уровня за последние три года – около 1,2 миллиона баррелей в сутки. Это почти на 40% меньше, чем в июне, когда поставки достигали примерно 2 миллионов баррелей ежедневно.
Уменьшение закупок российского сырья также может укрепить переговорные позиции Нью-Дели в диалоге с Вашингтоном по новой торговой сделки. США и Индия пытаются договориться о снижении пошлин, однако переговоры продвигаются непросто, и одним из главных спорных вопросов остается сотрудничество Индии с Россией в энергетической сфере.
Тем более, что в начале 2026 года глава Белого дома резко изменил риторику, заявив, что Индия якобы и дальше активно покупает российскую нефть. По его словам, это может стать основанием для еще большего повышения американских тарифов.