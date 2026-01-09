Когда компания перейдет на нефть из Венесуэлы?
На такой шаг оператор крупнейшего в мире НПЗ пойдет, если продажа нефти из Венесуэлы позволят для покупателей за пределами США, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Мы ожидаем уточнения относительно доступа к венесуэльской нефти для неамериканских покупателей и рассмотрим возможность ее покупки согласно действующим правилам,
– отметили в компании.
Reliance прекратила покупать венесуэльскую нефть в марте 2025 года, после того, как президент США Дональд Трамп объявил 25% тарифы для стран, которые продолжат закупку этого сырья.
Последняя партия нефти из Венесуэлы поступила в Reliance в мае прошлого года.
Однако два НПЗ компании в штате Гуджарат, имеющих мощность до 1,4 миллиона баррелей в сутки, могут перерабатывать тяжелые сорта венесуэльской нефти, которые, в частности, еще и дешевле.
Если венесуэльские баррели вернутся на мировые рынки, они, вероятно, будут поставляться со скидкой. Это улучшит возможности выбора сырья и экономику для совместных НПЗ, даже если объемы будут оставаться ограниченными,
– пояснил аналитик Kpler Сумит Ритола.
Обратите внимание! По информации издания, индийские государственные нефтяные компании Indian Oil Corp (IOC) и Hindustan Petroleum Corp (HPCL) тоже рассмотрят возможность закупки венесуэльской нефти.
Как это скажется на торговле с Россией?
Аналитики указывают, что нефть из Венесуэлы может стать "политически приемлемым" способом диверсификации поставок для Индии вместо российского сырья.
- Сейчас западные страны давят на Индию, требуя ограничить импорт российской нефти, поскольку доходы от ее продажи финансируют войну в Украине.
- США еще в прошлом году удвоили тарифы на индийские товары до 50%, мотивируя это масштабными закупками российского сырья.
На днях же сенатор США Линдси Грэм заявил, что Трамп дал "зеленый свет" новому законопроекту, который предусматривает санкции против стран, которые ведут бизнес с Россией.
К слову, недавно Reliance уже заявила, что не будет принимать российскую нефть в январе, опровергнув сообщение Bloomberg о продолжении закупок у Москвы.
Мы уже видим, что Reliance сократила потребление российской нефти. Это свидетельствует о том, что нефтепереработчики готовы и способны адаптироваться, когда растут риски или угрозы для торговли,
– добавили аналитики.
Стоит знать! Ранее "Роснефть" по долгосрочному соглашению поставляла Reliance до 500 тысяч баррелей нефти в сутки.
Как сокращаются закупки нефти у России?
Индия стремится договориться о торговом соглашении с США, однако ключевой преградой на этом пути остается импорт российской нефти. На фоне этого поставки российского сырья в Индию могут упасть до менее чем 1 миллиона баррелей в сутки.
По данным аналитической компании Kpler, в декабре объемы импорта российской нефти достигли минимума за последние три года - около 1,2 миллиона баррелей в сутки. Это почти на 40% меньше, чем пик поставок в июне, когда объемы импорта достигали примерно 2 миллиона баррелей в сутки.