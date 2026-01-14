Как российскую нефть используют для Украины?

Сейчас в правительстве рассматривают возможность конфискации нефти с "теневых" танкеров Москвы, передает 24 Канал со ссылкой на The Times.

По замыслу, средства от продажи этого сырья, хотят направить на поддержку Украины. Это позволит не только сократить доходы Москвы, которые идут на финансирование ее военной машины, но и предоставить необходимые ресурсы Киеву.

Это имело бы двойной эффект для российской военной машины - мы не только лишали бы ее незаконных доходов от войны, но и находили бы способ помочь финансировать украинское сопротивление, – отметили в правительстве.

Источники определяют, что пока непонятно, насколько реалистичной окажется эта инициатива.

Однако на этом фоне Великобритания уже планирует привлечь спецназ к штурму судов российского "теневого флота", чтобы усилить давление на российскую экономику. Элитные подразделения британских военных смогут высаживаться на корабли с вертолетов и захватывать их экипажи.

Важно! По данным The Times, правительство страны уже нашло правовые основания для таких операций спецназа, что грозит сотням нелегальных танкеров "теневого флота".

Какие танкеры могут попасть под прицел?

Под прицел британских военных уже могут попасть два танкера "теневого флота", которые уже находятся под санкциями Лондона – Spring Fortune и Range Vale. Они должны быть в Ла-Манше в среду, 14 января.

Spring Fortune попал под санкции Великобритании в мае 2025 года за деятельность, направленную на дестабилизацию Украины или поддержку российского правительства.

К Range Vale применили ограничения в 2024 году. Судно задействовано в экспорте нефти из российских портов, в частности в Балтийском море.

Оба танкера неоднократно меняли названия и флаги стран, под которыми ходили – от Островов Кука до Гондураса.

Теперь они везут сырую нефть под фальшивыми флагами Камеруна и Зимбабве. Поэтому, британский спецназ может осуществить на них рейды по Закону о санкциях и борьбе с отмыванием средств.

Обратите внимание! По информации источников, сейчас в Великобритании отслеживают по меньшей мере еще три нефтяных танкера, которые подозревают в причастности к "теневому флоту" России. Они движутся через Атлантику в сторону Европы, что дает возможность для их захвата.

Какие суда "теневого флота" уже захватили?