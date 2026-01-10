В США подчеркнули еще раз на том, что они будут контролировать безопасность на своем полушарии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Пентагона в X.
Что известно о возможном захвате танкеров?
Соединенные Штаты намерены останавливать суда "теневого флота", которые транспортируют венесуэльскую нефть, независимо от того, где и когда они находятся.
Шон Парнелл заявил, что за последние 24 часа по меньшей мере семь нефтяных танкеров изменили курс и развернулись, чтобы избежать возможного перехвата.
Блокада со стороны Министерства войны в Карибском море остается в силе и является очень эффективной,
– написал он.
Также пресс-секретарь Пентагона добавил, что США абсолютно не шутят и будут делать все для безопасности в своем регионе.
Дни, когда преступность процветала в нашем полушарии, завершились,
– резюмировал Шон Парнелл.
Что известно о захвате танкеров вблизи США?
США задержали нефтяной танкер Olina, который принадлежит теневому флоту России, в Карибском бассейне. Танкер использовался для перевозки российской нефти с нарушением санкций, и на него наложены ограничения со стороны нескольких стран, в частности США, ЕС и Великобритании.
Накануне, 7 января, США захватили два нефтяных танкера Marinera (Bella) и Sophia. Они были связаны с Венесуэлой и подозревались в перевозке подсанкционной нефти.
Операции по задержанию танкеров проводились в Северной Атлантике и Карибском море. Танкер Marinera длительное время пытался избежать ареста, меняя флаг и название.