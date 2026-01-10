В США подчеркнули еще раз на том, что они будут контролировать безопасность на своем полушарии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Пентагона в X.

Смотрите также Задержанные на российском танкере Marinera украинцы – выходцы из Крыма, – Братчук

Что известно о возможном захвате танкеров?

Соединенные Штаты намерены останавливать суда "теневого флота", которые транспортируют венесуэльскую нефть, независимо от того, где и когда они находятся.

Шон Парнелл заявил, что за последние 24 часа по меньшей мере семь нефтяных танкеров изменили курс и развернулись, чтобы избежать возможного перехвата.

Блокада со стороны Министерства войны в Карибском море остается в силе и является очень эффективной,

– написал он.

Также пресс-секретарь Пентагона добавил, что США абсолютно не шутят и будут делать все для безопасности в своем регионе.

Дни, когда преступность процветала в нашем полушарии, завершились,

– резюмировал Шон Парнелл.

Что известно о захвате танкеров вблизи США?