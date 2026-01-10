У США наголосили ще раз на тому, що вони будуть контролювати безпеку на своїй півкулі. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення прессекретаря Пентагону в X.
Що відомо про можливе захоплення танкерів?
Сполучені Штати мають намір зупиняти судна "тіньового флоту", які транспортують венесуельську нафту, незалежно від того, де і коли вони перебувають.
Шон Парнелл заявив, що за останні 24 години щонайменше сім нафтових танкерів змінили курс і розвернулися, щоб уникнути можливого перехоплення.
Блокада з боку Міністерства війни в Карибському морі залишається в силі і є дуже ефективною,
– написав він.
Також прессекретар Пентагону додав, що США абсолютно не жартують і будуть робити все для безпеки у своєму регіоні.
Дні, коли злочинність процвітала в нашій півкулі, завершилися,
– резюмував Шон Парнелл.
Що відомо про захоплення танкерів поблизу США?
США затримали нафтовий танкер Olina, який належить тіньовому флоту Росії, в Карибському басейні. Танкер використовувався для перевезення російської нафти з порушенням санкцій, і на нього накладено обмеження з боку декількох країн, зокрема США, ЄС і Великобританії.
Напередодні, 7 січня, США захопили два нафтові танкери Marinera (Bella) та Sophia. Вони були пов'язані з Венесуелою та підозрювалися у перевезенні підсанкційної нафти.
Операції із затримання танкерів проводилися у Північній Атлантиці та Карибському морі. Танкер Marinera тривалий час намагався уникнути арешту, змінюючи прапор та назву.