Українське посольство звернулось щодо цього до Державного департаменту США. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що тіньовий флот Росії та Крим дуже пов'язані.

Хто був на борту російського танкера Marinera?

Українська сторона прагне отримати консульський доступ до українців, яких американці затримали на російському танкері.

За нашою інформацією, це громадяни України – вихідці з Криму. Бачите, коли сталася така ситуація, то вони згадали, що українці,

– сказав Сергій Братчук.

Варто додати, що в українському посольстві підкреслили, що контролюють ситуацію та тримають зв’язок з американцями щодо українців на танкері Marinera.

У російських ЗМІ повідомили, що на борту судна начебто було 20 українців, 6 грузинів та 2 росіян. Українська сторона не підтвердила цю інформацію.

США захопили російські танкери: останні новини