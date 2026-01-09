Про це повідомили "Європейській правді" у посольстві України в США, пише 24 Канал.
Скільки українців перебуває на затриманому танкері?
Берегова охорона США та американські військові 7 січня затримали нафтовий танкер Marinera, що раніше мав назву – Bella 1. Згодом стало відомо, що серед членів екіпажу на борту судна є українські громадяни.
У посольстві України в США стверджують, що перебувають "у постійному контакті з американськими компетентними органами". Посольство вже звернулось до Державного департаменту США з проханням надати консульський доступ до громадян України, які перебувають на судні.
У дипмісії наголосили, що подальші кроки будуть визначатися після встановлення всіх обставин.
Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв'язку з українськими громадянами,
– додали у посольстві.
Водночас російський канал РенТВ повідомив, що на борту затриманого танкера Marinera перебуває 20 українців, 6 грузинів та двоє росіян. Однак у дипустанові не уточнили, чи збігається ця інформація із реальними даними.
Трамп випустив з-під арешту двох росіян: що про це відомо?
9 січня речниця МЗС Росії повідомила про звільнення з-під варти двох росіян – членів екіпажу захопленого танкера Marinera, раніше Bella 1.
Росія вимагала звільнити своїх громадян, які перебували на судні, тож Трамп погодився. Втім коментувати свої дії не став.
Раніше у російському відомстві наголосили, що США не повинні перешкоджати якнайшвидшому поверненню громадян Росії на батьківщину.