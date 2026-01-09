Про це повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова, пише 24 Канал.

За словами речниці, Трамп ухвалив рішення у відповідь на прохання Путіна. Мовиться про звільнення громадян Росії – членів екіпажу захопленого нафтового танкера Marinera.

Раніше, Росія просила звільнити своїх громадян, які перебували на судні, тож Трамп погодився. Втім коментувати свої дії не став.

Ми вітаємо це рішення і висловлюємо вдячність керівництву США,

– заявила Захарова.

