Про це повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова, пише 24 Канал.

Що відомо про звільнення громадян Росії з танкера Marinera?

За словами речниці, Трамп ухвалив рішення у відповідь на прохання Путіна. Мовиться про звільнення громадян Росії – членів екіпажу захопленого нафтового танкера Marinera.

Раніше, Росія просила звільнити своїх громадян, які перебували на судні, тож Трамп погодився. Втім коментувати свої дії не став.

Ми вітаємо це рішення і висловлюємо вдячність керівництву США,
– заявила Захарова.

США захопили нібито російський танкер: які деталі відомі?

  • Нагадаємо, 7 січня американський десант та Берегова охорона взяли під свій контроль танкер Marinera, раніше – Bella 1. Військові переслідували судно понад два тижні.

  • Танкер Marinera, раніше відомий як Bella 1, протягом декількох тижнів намагався уникнути контролю Берегової охорони, змінюючи прапор та назву судна.

  • Відомо, що танкер звинувачують у порушенні санкційної політики президента США. А на момент початку переслідування судно понад тиждень ходило під фальшивим прапором і не мало легітимної реєстрації.