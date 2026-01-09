Об этом сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, пишет 24 Канал.
Что известно об освобождении граждан России с танкера Marinera?
По словам пресс-секретаря, Трамп принял решение в ответ на просьбу Путина. Речь идет об освобождении граждан России – членов экипажа захваченного нефтяного танкера Marinera.
Ранее, Россия просила освободить своих граждан, которые находились на судне, поэтому Трамп согласился. Впрочем комментировать свои действия не стал.
Мы приветствуем это решение и выражаем благодарность руководству США,
– заявила Захарова.
США захватили якобы российский танкер: какие детали известны?
Напомним, 7 января американский десант и Береговая охрана взяли под свой контроль танкер Marinera, ранее – Bella 1. Военные преследовали судно более двух недель.
Танкер Marinera, ранее известный как Bella 1, в течение нескольких недель пытался избежать контроля Береговой охраны, меняя флаг и название судна.
Известно, что танкер обвиняют в нарушении санкционной политики президента США. А на момент начала преследования судно более недели ходило под фальшивым флагом и не имело легитимной регистрации.