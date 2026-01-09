Об этом сообщили "Европейской правде" в посольстве Украины в США, пишет 24 Канал.
Смотрите также Трамп освободил из-под ареста двух россиян – членов экипажа танкера Marinera, – МИД России
Сколько украинцев находится на задержанном танкере?
Береговая охрана США и американские военные 7 января задержали нефтяной танкер Marinera, ранее носивший название – Bella 1. Впоследствии стало известно, что среди членов экипажа на борту судна есть украинские граждане.
В посольстве Украины в США утверждают, что находятся "в постоянном контакте с американскими компетентными органами". Посольство уже обратилось в Государственный департамент США с просьбой предоставить консульский доступ к гражданам Украины, которые находятся на судне.
В дипмиссии отметили, что дальнейшие шаги будут определяться после установления всех обстоятельств.
Посольство держит ситуацию под контролем и принимает все необходимые меры для установления связи с украинскими гражданами,
– добавили в посольстве.
В то же время российский канал РенТВ сообщил, что на борту задержанного танкера Marinera находится 20 украинцев, 6 грузин и двое россиян. Однако в дипучреждении не уточнили, совпадает ли эта информация с реальными данными.
Трамп выпустил из-под ареста двух россиян: что об этом известно?
9 января пресс-секретарь МИД России сообщила об освобождении из-под стражи двух россиян – членов экипажа захваченного танкера Marinera, ранее Bella 1.
Россия потребовала освободить своих граждан, которые находились на судне, и Трамп согласился. Впрочем комментировать свои действия не стал.
Ранее в российском ведомстве отметили, что США не должны препятствовать скорейшему возвращению граждан России на родину.